9. Stiftungspreis der Town & Country Stiftung: Auszeichnung für soziales Engagement

Der 9. Town & Country Stiftungspreis fördert deutschlandweit soziales Engagement für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche: Für Chancengleichheit – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund – setzen sich in ganz Deutschland Initiativen, Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine ein. Sie helfen und fördern mit Bildungs-, Integrations- und Inklusionsprogrammen, mit Therapieangeboten und Trauerbegleitung. So eröffnen sie jungen Menschen gleiche Perspektiven auf Bildung, Teilhabe und Lebensqualität.„Seit 2009 fördert die Town & Country Stiftung zivilgesellschaftliches Engagement auch durch finanzielle Unterstützung. Ebenso wichtig für uns und inzwischen wertvolle Tradition ist es, den Menschen hinter den Projekten einmal eine Bühne zu geben, also denjenigen, die sich jahraus, jahrein mit großer Hingabe und auf unterschiedlichste Art und Weise für das Wohl benachteiligter Kinder und Jugendlicher einsetzen. Die im Rahmen des Stiftungspreises ausgezeichneten Menschen stehen beispielhaft und stellvertretend für die unzähligen Engagierten, die unsere Gesellschaft bereichern und denen wir dafür alle von Herzen dankbar sein sollten“, so Stiftungsvorstand Christian Treumann.Darüber hinaus werden die 17 Preisträger:innen für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert. Initiator und Träger des erstmals 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss großer zivilgesellschaftlicher Verbände in Deutschland; gefördert wird der Preis vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von der Deutschen Fernsehlotterie und der Deutsche Bahn Stiftung.Dabei freut sich die Town & Country Stiftung über ein stetig wachsendes, engagiertes und loyales Netzwerk von Unterstützern. Die überwiegende Mehrzahl von ihnen sind Town & Country Lizenzpartner, die die Stiftung nicht nur materiell, sondern auch mit ihrem persönlichen Engagement tragen.Im nächsten Jahr wird der 10. Town & Country Stiftungspreis ausgelobt, der erneut 500 soziale Projekte mit jeweils 1.000 Euro fördern soll. Die Bewerbungsphase beginnt am 1. Februar 2022; gemeinnützige Einrichtungen und Vereine, die die Bewerbungskriterien erfüllen, sind aufgerufen, sich zeitnah zu informieren und zu bewerben.