Wandervergnügen mit Qualitätssiegel

Drei Routen im "Lieblichen Taubertal" besitzen Prädikat

Ob Strecken- oder Rundwandern, ob Pilger- oder Themenwege – das „Liebliche Taubertal“ bietet allen Wandergästen die richtigen Routen für ausgedehnten Wanderspaß. Drei Wege hat der Deutsche Wanderverband mit dem Prädikat „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet: Sie sind stehen damit ganz besonders für ein eindrucksvolles Wandererlebnis.



Aushängeschild mit Prädikat ist der rund 133 km lange Panoramaweg Taubertal von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main. Hier findet der Wanderer fernab vom hektischen Alltag, Ruhe und Erholung in herrlicher Natur, in idyllisch gelegenen Weindörfern und reizvollen Kleinstädten.



Ein weiteres Highlight der Ferienlandschaft an Tauber und Main ist der Jakobswanderweg Odenwald, Main- und Taubertal. Er vernetzt auf 170 km von Miltenberg bis Rothenburg ob der Tauber die beiden Jakobspilgerwege Aschaffenburg-Colmar und den fränkisch-schwäbischen Jakobsweg. Er führt zu den Zeugnissen der früheren Pilger in Main- und Taubertal und bietet damit den Wanderern auch einen kulturellen Einblick.



30 Rundwanderwege bieten auf einer Länge zwischen 8 und 15 km dem Gast die Möglichkeit, tagsüber das Taubertal mit seinen Nebentälern zu erkunden und abends in die ausgewählte Unterkunft zurückzukehren. Hierin enthalten sind erstmals auch drei Bierwanderwege, diese führen um die Taubertäler Brauereien herum und bieten eine tolle Kombination von Wanderspaß und regionalem Genuss.



Von den 30 Rundwanderwegen sind zwei Wege ebenfalls mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Der „LT 2 Wildbach“ bietet von Freudenberg-Boxtal aus herrliche Aussichten ins Wildbach- und Maintal bis in den Spessart. Der „LT 6 Wasser.Wein.Weite“ führt von Külsheim in die Weinberge „Hoher Herrgott“ mit fantastischem Blick über Külsheim und das Amorbachtal.



Als Serviceleistungen gibt es für die Wanderer im Taubertal die Möglichkeit „Wandern ohne Gepäck“ oder die Taubertäler Rad- und Wanderzüge. Bei Nutzung des ÖPNV können mit der Taubertal Card im Taubertal dem Gast bei Vorlage des Fahrscheins (ab Entwertungstag und 2 weitere Tage) 50 % Eintrittsrabatt oder ansehnliche Preisnachlässe beim Weinkauf gewährt werden.



TIPP:

Bei den 14. Taubertäler Wandertagen vom 9. bis 11. Oktober 2020 dreht sich drei Tage lang alles rund ums Wandern. Hier kann das Taubertal während geführter Wanderungen, die mit einer Fülle von Informationen zur Natur und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung gespickt sind, neu entdeckt werden. In der Broschüre zur Veranstaltung erhält der Gast auch Informationen zur Abendgestaltung. So kommt auch die Taubertäler Gastlichkeit nicht zu kurz.





