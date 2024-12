Zertifikatsübergabe „Nachhaltiges Reiseziel“ an Moselregion und Partnernetzwerk

Tourist-Information Kröv

Tourist-Information Enkirch

Tourist-Information Reil

Tourist-Information Traben-Trarbach

Tourist-Information Kinheim

Weingut Hahn, Kröv

Weingut Emil Dauns, Reil

Stairs ´n´ Roses, Kinheim

Weingut Staffelter Hof, Kröv

Fewo Mosel 106,5, Traben-Trarbach

Echternacher Hof, Kinheim

Drei und fünf Rösterei & Café, Traben-Trarbach

Moselschlösschen Spa & Resort, Traben-Trarbach

Landal Mont Royal, Kröv

Weingut Andreas Roth, Kinheim

Smile Werbeagentur, Traben-Trarbach

Ferienwohnung Moselzeit, Traben-Trarbach

Die Moselregion setzt ein klares Zeichen für nachhaltigen Tourismus. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 3. Dezember 2024 um 10 Uhr wird dem Tourismuszweckverband und dem Partnernetzwerk aus Winzerbetrieben, Tourist-Informationen, Gastgebern und Hoteliers das Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ verliehen. Mit diesem Gütesiegel würdigt das renommierte Institut TourCert die Bemühungen der Region, eine umweltfreundliche und sozialverantwortliche Tourismusstrategie konsequent umzusetzen.Die Veranstaltung findet im Bürgersaal Traben-Trarbach statt und bringt Akteure aus der gesamten Region zusammen, die sich für die nachhaltige Entwicklung und den Schutz der einzigartigen Kulturlandschaft entlang der Mosel engagieren.Das Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, fairer Wertschöpfung und sozialer Verantwortung. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Winzerbetrieben, Gastgebern und Hoteliers wurde ein breites Partnernetzwerk geschaffen, das mit innovativen Ansätzen und authentischen Angeboten die Mosel als nachhaltiges Reiseziel etabliert.„Die Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit, sondern auch ein Ansporn, diesen Weg weiterzugehen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir die Moselregion als Vorbild für nachhaltigen Tourismus an der Mosel etablieren,“ betonte Marcus Heintel, Verbandsvorsteher des Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv.Nach der Begrüßung und der feierlichen Übergabe des Zertifikats haben die Gäste und Partnerbetriebe Gelegenheit, bei einem anschließenden Austausch, regionale Spezialitäten von Drei und Fünf Kaffeerösterei zu genießen und sich über die verschiedenen Projekte und Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit zu informieren.In einer Zeit, in der Reisende zunehmend Wert auf umweltfreundliche und authentische Reiseerlebnisse legen, positioniert sich die Moselregion als Vorreiter. Die Zertifizierung stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Region, sondern trägt auch dazu bei, die einzigartige Landschaft und Kultur für zukünftige Generationen zu bewahren. Die Moselregion Traben-Trarbach ist die zweite Destination in Rheinland-Pfalz die das TourCert Zertifikat erhält und die erste Destination an der gesamten Mosel.Folgende Partnerbetriebe haben erfolgreich ihre Zertifizierung abgeschlossen und erhalten ihre Urkunden:Eine Übersicht der Partner sowie den Nachhaltigkeitsbericht, das Leitbild und die Verbesserungsmaßnahmen finden Sie auf unserer Website: