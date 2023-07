Die Partner des Nationalparks Hainich entdecken

Nationalparkleiter Manfred Großmann und Geschäftsstellenleiterin des regionalen Dachverbandes Welterberegion Wartburg Hainich e.V., Anne-Katrin Ibarra Wong, präsentierten am Mittwoch, den 26.07.2023, gemeinsam die druckfrische Broschüre „Nationalpark-Partner: Naturverbunden und nachhaltig“, in der sich die aktuell 17 Nationalpark-Partner des Nationalparks Hainich vorstellen. Sie trafen sich dafür auf halbem Weg zwischen Nationalpark-Verwaltung und Vereins-Geschäftsstelle beim Gastronom Martin Braun von der „Ratswaage“, einem der 17 Nationalpark-Partner, im historischen Stadtzentrum von Bad Langensalza.Gemeinsam zum Schutz des UNESCO-Weltnaturerbes Hainich beitragen, Gäste über die unberührte Natur und weiteres Sehenswertes der Region informieren sowie ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen – das zeichnet die Nationalpark-Partner des Nationalparks Hainich aus. In der neuen Broschüre stellen die Nationalpark-Partner sich und ihre Häuser einzeln vor und berichten davon, was es bei ihnen zu entdecken gibt. Zusätzlich verraten sie den Leserinnen und Lesern ihren persönlichen Geheimtipp für einen spannenden Ausflug in der Welterberegion Wartburg Hainich.„In unserer Welterberegion Wartburg Hainich gibt es viel zu entdecken, sie hat aber auch riesiges Wohlfühlpotenzial. Dafür sorgen, mit einer großen Portion Thüringer Gastlichkeit, insbesondere auch unsere Nationalpark-Partner. Bei uns ist für jede Urlaubsvorliebe die geeignete Sehenswürdigkeit, die richtige Unterkunft und das passende Restaurant, Gasthof oder Baude zu finden, egal ob gemütlich-familiär, urig-rustikal oder spartanisch-abenteuerlich“, sagt Anne-Katrin Ibarra Wong. „Die neue Partner-Broschüre bietet genau darüber einen schnellen und informativen Überblick“, ergänzt Manfred Großmann.Die Broschüre ist wie gewohnt papierlos in einer Online-Version auf www.natur-liebt-kultur.de sowie auf www.nationalpark-hainich.de zu lesen und herunterzuladen. Die gedruckte Ausgabe besteht aus FSC-zertifizierten Papier. Die Broschüre wird kostenfrei bei den Nationalpark-Partnern abgegeben und ist zudem telefonisch oder per E-Mail über die Geschäftsstelle des Welterberegion Wartburg Hainich e.V. unter den unten stehenden Kontaktdaten erhältlich.