freizeittippsmitkids

Die Sommerferien im Süden Deutschlands haben begonnen und viele Urlaubspläne mussten verworfen werden. Daher suchen Familien nach Ideen und Anregungen für Aktivitäten und Ausflüge, die für Groß und Klein Spaß und Abwechslung in den Ferienalltag bringen.Unter dieser Überschrift veröffentlicht die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb während der Schulsommerferien in Baden-Württemberg über ihre Facebook-Seite jeden Tag einen neuen Freizeittipp für Familien. Hierbei werden speziell die Interessen der Kinder in den Vordergrund gestellt.Rund um die Mittlere Schwäbische Alb gibt es vielfältige und kreative Ideen zur Freizeitgestaltung. Ob Aktivitäten in der Natur wie z. B. Kanufahren oder Themenwanderwege, spannende Kinderführungen in Schlössern und Höhlen, geführte Touren mit Tieren oder auch Schlechtwetter-Tipps. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die handliche Broschüre „Freizeittipps“ liegt in den Tourist-Informationen der Region zur kostenlosen Mitnahme aus. Darüber hinaus kann sie unter www.mythos-alb.de/service bestellt werden. Auf der Website findet man unter der Rubrik „Freizeittipps/Familienferien“ zudem eine Übersicht für Unternehmungen und Urlaubsmöglichkeiten für die ganze Familie - in- und außerhalb der Ferien.Kontaktdaten:Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische AlbBismarckstraße 2172574 Bad UrachTel.: 0 71 25 / 150 600info@mythos-alb.de