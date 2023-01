Wie sich der „Veganuary“ auf die Ernährung der Verbraucher 2023 auswirkt

Im neuen Jahr geht es nicht mehr nur darum, ins Fitnessstudio zu gehen oder den Alkoholkonsum zu reduzieren. Zusätzlich zu diesen eher traditionellen Neujahrsvorsätzen nehmen viele Menschen die Herausforderung an am Veganuary teilzunehmen. Der Trend wurde 2014 ins Leben gerufen und inspiriert jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt sich im Januar vegan zu ernähren. Tatsächlich haben im letzten Jahr mehr als 629.000 Menschen in 228 Ländern und Gebieten am Veganuary 2022 teilgenommen – die bisher größte Zahl seit Beginn der Initiative.Um herauszufinden, wie sehr sich der Trend durchgesetzt hat, hat unser Team von Toluna im zweiten Jahr in Folge eine Studie über die Teilnehme am Veganuary im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage, die am 21. und 22. Januar unter Verbrauchern im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden durchgeführt wurde, zeigen, dass der Konsum von veganen Lebensmitteln weiter ansteigt.In der Toluna Veganuary-Studie 2022 haben wir einen Anstieg der Popularität gegenüber 2021 festgestellt. War dies auch im Jahr 2023 der Fall? Die kurze Antwort lautet „Nein“. Im Vereinigten Königreich gaben 54% der Verbraucher an, dass sie darüber nachdenken am Veganuary teilzunehmen – das entspricht in etwa den 55%, die dies im Jahr 2022 sagten.Da fast zwei Drittel (64%) der Verbraucher der Meinung sind, dass vegane Lebensmittel teurer sind als andere Produkte, haben wir die Umfrageteilnehmer gefragt, ob sich die Lebenshaltungskostenkrise auf ihre Teilnahme am Veganuary ausgewirkt hat. Obwohl die Frage in Anbetracht der Umstände berechtigt ist, stellten wir fest, dass dieses für die meisten Befragten keine Rolle spielte.Während das Wachstum an der Veganuary-Teilnahme selbst im Vergleich zum Vorjahr stagniert, sehen wir vielversprechende Anzeichen für die allgemeine Auswirkung des Veganuary auf die Ernährung der Verbraucher. Als wir den Fleischkonsum der Befragten näher untersuchten, stellten wir fest, dass mehr als ein Drittel (36%) der sich selbst als „Fleischesser“ bezeichnenden Personen weniger Fleisch konsumieren als noch vor einem Jahr. Auf der anderen Seite gab fast die Hälfte (47%) derjenigen, die sich vegan ernähren, an, dass sie ihren Konsum von veganen Lebensmitteln im letzten Jahr erhöht haben. Und von denjenigen, die am Veganuary teilnehmen, gaben 60% an, dass sie in den darauffolgenden Monaten weniger oder gar kein Fleisch essen.Als wir die Befragten nach den Marken fragten, die ihnen in den Sinn kommen, wenn sie an den Veganuary denken, waren drei Fleischersatzmarken die klaren Gewinner: Quorn, Linda McCartney’s und Beyond Meat.Die Verbraucher greifen jedoch nicht nur zu Fleischersatzprodukten. Wir haben uns auch die Verbraucher angesehen, die im Veganuary Milchersatzprodukte konsumieren. Alpro ist die beliebteste Marke in dieser Kategorie, gefolgt von Oatly und Almond Breeze.Die Verbraucher suchen auch außerhalb der Lebensmittelgeschäfte nach veganen Alternativen. Tatsächlich sagten drei Viertel der Befragten (76%), dass sie von Fast-Food-Restaurants ganzjährig vegane Optionen auf der Speisekarte erwarten. Auf die Frage, welche Restaurants sie anlässlich des Veganuary am ehesten besuchen würden, waren die beliebtesten Marken Greggs, McDonald’s und Subway.Da der Veganuary ein globales Phänomen ist, wollten wir auch herausfinden, ob er in den Niederlanden an Popularität gewonnen hat. Wir konnten zwar keinen Anstieg des allgemeinen Bekanntheitsgrades des Veganuary feststellen, aber wir sind optimistisch für die Zukunft. Bei denjenigen, die 2023 nicht am Veganuary teilnehmen, ist die Absicht, in Zukunft teilzunehmen, im Vergleich zum Vorjahr um 5% gestiegen.