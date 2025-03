Zusammenarbeit zwischen NECT und Tönjes

Schnell, sicher und bequem: Die digitale Kfz-Zulassung erleichtert jährlich Millionen von Fahrzeughaltern den Behördengang. Dank der neuesten Ausbaustufe i-Kfz Stufe 4 können Zulassungen seit September 2023 komplett online erfolgen, ohne eine Behörde aufsuchen zu müssen. Doch wie wird die Identität des Fahrzeughalters dabei verifiziert, und welche digitale Lösung ersetzt die herkömmliche Unterschrift?



Vertrauensdiensteanbieter als Schlüssel zur digitalen Identifikation



Eine zentrale Herausforderung der digitalen Fahrzeugzulassung ist die sichere Identifikation des Antragstellers. Besonders bei Vorgängen, die eine rechtsverbindliche Unterschrift erfordern, müssen spezielle Verfahren eingesetzt werden, um die Authentizität sicherzustellen.



Für diese Aufgabe gibt es sogenannte Vertrauensdiensteanbieter, die sich genau um diesen Prozess kümmern. Sie spielen eine wichtige Rolle im Rahmen der elektronischen Kommunikation und in digitalen Behördenprozessen. Denn sie tragen dazu bei, die Identität von Nutzern zu verifizieren sowie die Authentizität von Dokumenten und Transaktionen zu sichern. In der Europäischen Union sind Vertrauensdiensteanbieter durch die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS) reguliert, die Standards für die Bereitstellung dieser Dienste festlegt.



Digitale Identitätsprüfung mit NECT – Sicherheit und Komfort vereint



Das Unternehmen Tönjes aus Delmenhorst ist als Großkunde beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) registriert. Sie ermöglicht Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu allen Zulassungsprozessen. In seiner Softwarelösung „T-Kfz“ zur Auftragserfassung setzt Tönjes dabei in seinen Prozessen für digitale Fahrzeugzulassungen auf „Die digitale Identität – made by NECT“.



Das Unternehmen NECT aus Hamburg hat sich auf digitale Identitätslösungen spezialisiert. Es bietet Technologien zur Identitätsverifizierung und -authentifizierung an, die es Nutzern ermöglichen, ihre Identität sicher und einfach online nachzuweisen. NECT nutzt dabei innovative Ansätze wie beispielsweise biometrische Verfahren und künstliche Intelligenz, um die Identität von Personen zu überprüfen. Die Lösungen von NECT finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Finanzdienstleistungen, E-Commerce und andere Branchen, in denen eine sichere Identitätsprüfung erforderlich ist. Dabei hat der Spezialist den Prozess der Identitätsverifizierung möglichst einfach gestaltet und gewährleistet gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards.



Neben der Feststellung der Identität kümmert sich NECT auch um die Signatur von Dokumenten, die eine rechtssichere Unterschrift benötigen. Die geschieht mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES). Eine Vollmacht des Fahrzeughalters für den Zulassungsprozess oder ein SEPA-Mandat für den Bankeinzug der Kfz-Steuer werden mittels „NECT Sign“ digital unterschrieben.



Tönjes: Ihr zuverlässiger Partner für digitale Kfz-Zulassungen



Wer die digitale Fahrzeugzulassung ohne eigenen Aufwand abwickeln möchte, setzt am besten auf einen erfahrenen Dienstleister. Tönjes ist seit über 40 Jahren eine feste Größe im Bereich der Kfz-Zulassung und bietet mit ihrer digitalen Plattform T-Kfz.de eine optimale Lösung. Hier verbindet sich modernste Technik mit einer praxisnahen Anwendung, die den gesamten Zulassungsprozess effizient und nutzerfreundlich gestaltet.



Das Besondere: Das Unternehmen kombiniert digitale Prozesse mit flexiblen Alternativen. „Unsere hybride Lösung ermöglicht es, in Sonderfällen auch den klassischen Gang zur Behörde zu übernehmen“, erklärt Werner Thermann von Tönjes. Daher funktionieren Zulassungsvorgänge auch dann reibungslos, wenn digitale Prozesse an ihre Grenzen stoßen – etwa bei speziellen Genehmigungen oder außergewöhnlichen Einzelfällen.

(lifePR) (