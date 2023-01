Tomáš Netopil beschließt Mahler-Zyklus mit den Essener Philharmonikern

Aufführung der 3. Sinfonie am 2./3. Februar, um 20:00 Uhr

Kinderchor der Deutschen Oper Berlin zu Gast

Mit der Aufführung der Sinfonien von Gustav Mahler setztenund diein den vergangenen Jahren einen wichtigen Akzent. In seiner Essener Abschiedssaison beschließt der Generalmusikdirektor nun seinen viel beachteten Zyklus, der mit bislang drei CD-Veröffentlichungen (Oehms) dokumentiert ist: Imam(19:30 Uhr Einführung) steht in der Philharmonie Essenauf dem Programm. Auch dieses Konzert wird aufgezeichnet und später als CD sowie zusätzlich als Online-Video veröffentlicht. Die Alt-Solopartie übernimmt Aalto-Mezzosopranistin. Auf eine besondere Begegnung darf man sich darüber hinaus freuen: Neben demund den Damen deswird der(Leitung: Christian Lindhorst) mitwirken. Eine ganze Woche lang ist das Vokalensemble in Essen zu Gast – neben den Proben stehen weitere gemeinsame Aktionen mit dem von Patrick Jaskolka geleiteten Aalto Kinderchor auf dem Programm, darunter ein offizieller Empfang im Essener Rathaus.Mit seiner 3. Sinfonie schuf Gustav Mahler eine philosophische Kosmologie in Tönen, ein „Werk, in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt“, wie der Komponist selbst äußerte. Die riesige Anlage von insgesamt sechs Sätzen und fast 100 Minuten Dauer sowie die üppige Besetzung lassen die Sinfonie zu einem Werk der Superlative werden, das bis heute seinesgleichen sucht. Sie entstand in den Sommern 1895 und 1896, die Mahler überwiegend in seinem Komponierhäuschen in Steinbach am Attersee verbrachte. Die ländliche Idylle ließ den Komponisten über die Entstehung der Welt sinnieren. Das ursprünglich programmatische Konzept hierzu wurde jedoch nie veröffentlicht. Es sollte einige Zeit vergehen, bis unter Mahlers Leitung die Welturaufführung des vollständigen Werkes am 9. Juni 1902 in Krefeld stattfand, die zu einem der größten Erfolge in seinem Leben wurde.Im Rahmen des Mahler-Zyklus kamen unter der Leitung von Tomáš Netopil bislang die Sinfonien Nr. 2, 6 und 9 (jeweils auf CD erschienen, die weiterhin erhältlich sind) sowie Nr. 1 und 4 zur Aufführung.(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de