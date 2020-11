US-Wahlen: Last-Minute-Run auf die GreenCard Lotterie

Über die GreenCard LotterieDie GreenCard Lotterie wurde in den 1990er Jahren ins Leben gerufen, um die kulturelle Vielfalt der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Sie hat seitdem unzähligen qualifizierten und amerikabegeisterten Einwanderern ein Leben in den USA ermöglicht, darunter auch über 30.000 Deutschen.Die weltweit begehrte GreenCard ist damit der Inbegriff des amerikanischen Traums. Das Einwanderungsvisum kann zwar auch durch die Arbeitsstelle oder eine Familienzusammenführung beantragt werden, doch für die meisten Personen ist die Teilnahme an der GreenCard Verlosung der einzige Weg, um in den USA arbeiten oder sich dort sogar niederlassen zu können.Über The American DreamJährlich werden bis zu 40 % aller GreenCard Lotterie-Teilnehmer aufgrund von Formfehlern disqualifiziert. Deshalb hilft das Team von The American Dream seit 25 Jahren Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg in die USA. Mit Antragstellung und Abwicklung im Rahmen der Lotterie sorgt das Expertenteam jährlich für bis zu 1.000 Gewinner der unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung. Je nach Region und Jahr liegen die Gewinnchancen bei etwa 1:25 bis 1:50.The American Dream - US GreenCard Service GmbHBüro Berlin:Danckelmannstr. 9, 14059 Berlin, Telefon: +49-30-511 0 511Büro New York:The American Dream Intl., 1345 Ave of the Americas, 2nd floor TAD, New York, NY 10105Pressekontakt: Holger Zimmermannhz@americandream.de