Die Sonne strahlt: Ab nach draußen

An warmen und sonnigen Tagen gibt es für viele nichts Schöneres als ein Essen im Grünen. Entweder ein romantisches Picknick zu zweit oder gesellig mit vielen Freunden. Ideal für das Schlemmen im Freien sind unkomplizierte Gerichte, die sich gut verpacken und transportieren lassen: Sandwiches, Wraps, herzhafte oder süße Muffins, Fingerfood wie kleine Frikadellen, Käsewürfel, Oliven oder mundgerecht geschnittene Gemüsesticks. Und natürlich gehört zu einem Picknick auch ein guter Wein!



Weintipps zum Picknick



Kratzt das Thermometer an der 25-Grad-Marke, ändert sich unser Weingeschmack. Darf es im Winter durchaus ein kräftiger Rotwein sein, so haben wir an warmen Tagen mehr Lust auf frische, aromatische Weißweine und kühle, fruchtige Rosés.



Roséweine stehen an warmen Tagen ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Verbraucher. Denn kaum ein anderer Wein wird so sehr mit Sommer, Leichtigkeit und Urlaub in südlichen Gefilden assoziiert wie der Rosé. Ausgezeichnete Rosés findet man in der Provence. Aus der sonnenverwöhnten Region zwischen Marseille und Nizza kommen Klassiker mit klarem mineralischem Profil wie der elegante Estandon Lumière, eine Cuvée aus den typisch provenzalischen Rebsorten Grenache, Cinsault und Syrah. Frisch und lebhaft präsentiert sich das helle Rosé des Lumière – so leuchtend wie das unverwechselbare Licht der Provence, das so viele Maler inspiriert hat. Der Lumière hat ein frisches und spritziges Bukett, das von Zitrusfrüchten und rosa Grapefruit dominiert wird. Dieser ausdrucksstarke Rosé passt hervorragend zu Antipasti und anderen mediterranen Köstlichkeiten.



Wer Weißwein bevorzugt, greift zum unkomplizierten Chardonnay Les Grains von der Domaine Marrenon aus dem Luberon. Sein Bukett strotzt vor frischen Aromen von Pfirsich und exotischen Früchten wie Ananas und Zitrone. Am besten schmeckt der Chardonnay Les Grains gut gekühlt bei etwa 9 Grad, zum Beispiel zu Melone mit Schinken.



Aus dem Südwesten Frankreichs, aus der Gascogne kommt ein weiterer toller Sommerwein: Les Vignes Retrouvées von der Kellerei Plaimont. Die Weinberge erstrecken sich von den Ausläufern der Pyrenäen bis fast an den Atlantik. Das Zusammenspiel von Bergen und Meer sorgt für ein einzigartiges Mikroklima. Warme Tage und kühle Nächte lassen die Trauben langsamer reifen und sorgen für eine gute Säurestruktur. Die Cuvée Les Vignes Retrouvées ist eine Hymne an die alten autochthonen Rebsorten der Pyrenäen: Gros Manseng, Petit Courbu und Arrufiac. Teilweise in Vergessenheit geraten, werden sie seit einigen Jahren von den engagierten Plaimont-Winzern wiederentdeckt und verleihen den Weinen ihre unverwechselbare Aromatik. Dieser Weißwein überzeugt durch seine lebendige Frische mit Zitrusaromen und Anklängen exotischer Früchte (Ananas, Maracuja). Gut gekühlt bei ca. 8 Grad verspricht die Cuvée Les Vignes Retrouvées viel Trinkfreude beim Picknick.



Leichte Rotweine aus dem Beaujolais

Wer an einem lauen Sommerabend einen Rotwein trinken möchte, dem sei ein leichter, fruchtiger Beaujolais empfohlen. Hauptrebsorte für die roten Beaujolais ist Gamay, eine sehr fruchtige, aromatische Sorte mit nur dezenten Tanninen. Bei den Beaujolais-Weinen steht die Frucht klar im Vordergrund, gleichzeitig sind die Weine meist unglaublich saftig und machen einfach Spaß, wie die Cuvée La Rose Pourpre. Wie der Name schon sagt, präsentiert sich der Wein in einem intensiven Purpurrot im Glas. Er duftet intensiv nach kleinen schwarzen und roten Früchten – Brombeere, Erdbeere, Cassis und ganz viel Kirsche. Dazu kommen Noten von Tabak und Holz. So passt dieser charaktervolle Beaujolais zum Beispiel gut zu luftgetrocknetem Schinken, Salami, Chorizo und Pastete. Im Sommer kann man den Rotwein auch leicht gekühlt bei frischen 13 bis 14 Grad genießen.





