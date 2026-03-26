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Speyerer Modellbautage zu Ostern

Detailreiche Miniaturen im Technik Museum Speyer

(lifePR) (Speyer, )
Zu den Osterfeiertagen lädt das Technik Museum Speyer erneut zu den beliebten Speyerer Modellbautagen ein. Von 04. bis 06. April 2026, Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr, Montag von 9 bis 17 Uhr, präsentieren zahlreiche Aussteller in der Raumfahrthalle ihre detailreichen Modelle aus verschiedenen Bereichen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Technikbegeisterte und Modellbaufans und ist im regulären Museumseintritt enthalten. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/modellbautage

Ob Eisenbahn-, Raumschiff-, Fahrzeug- oder Flugzeugmodell – der Anblick der liebevoll gestalteten Miniaturen weckt Kindheitserinnerungen und lädt zum Träumen ein. Die Faszination für dieses Hobby zieht seit jeher Jung und Alt in ihren Bann. Bereits seit 2004 richtet der Speyerer Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) die Modellbautage aus und hat sie als festen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Museums etabliert. „Die Speyerer Modellbautage im Technik Museum sind für unseren Verein eines der Highlights im Jahr und eine absolute Herzensangelegenheit. Hier kommen Generationen zusammen und lassen sich von den abwechslungsreichen Modellen begeistern“, sagt Hanspeter Heger, Vorstandsmitglied des VFLP e. V. Der Verein widmet sich seit vielen Jahren mit Leidenschaft dem Modellbau. Die Mitglieder arbeiten mit großer Präzision an ihren Modellen. Dabei gilt: Was nicht zu kaufen ist, wird selbst gebaut. Es wird geklebt, gemalt und modelliert. Diese Hingabe spiegelt sich in der Vielfalt und Detailtreue der ausgestellten Exponate wider.

Im besonderen Ambiente zwischen Originalexponaten wie Flugzeugen und Raumfahrttechnik entsteht eine einzigartige Verbindung aus realer Technikgeschichte und filigraner Modellbaukunst. Besucher erleben eindrucksvolle Dioramen, funktionsfähige Modelle und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Szenen. Neben der Ausstellung steht vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt: Die Modellbauer geben Einblicke in ihre Arbeit, erklären Bauweisen und stehen für Fragen zur Verfügung. So wird der Modellbau nicht nur sichtbar, sondern auch verständlich und greifbar.

Neben klassischen Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobilen ist auch der Science-Fiction-Bereich vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachaktionen, die Besuchern die Möglichkeit geben, selbst in die Welt des Modellbaus einzutauchen. Die Modellbautage sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms und bieten eine abwechslungsreiche Ergänzung zum Museumsbesuch – besonders für Familien und alle, die Technik aus einer neuen Perspektive entdecken möchten. 

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.500 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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