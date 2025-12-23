Kontakt
Ein klangvoller Abend voller Genuss

Vorverkauf zur Drehorgelserenade im Technik Museum Speyer läuft

Das Technik Museum Speyer gibt den Start des Ticketvorverkaufs für die Drehorgelserenade bekannt. Das klangvolle Event findet am Samstag, 21. Februar 2026, um 19 Uhr in der Raumfahrthalle des Museums statt und präsentiert ein außergewöhnliches musikalisches Programm mit zahlreichen Drehorgelspielern. Durch den Abend führt die Klangkünstlerin Sina Hildebrand-Arnold. Das Ticket zur Veranstaltung umfasst eine Auswahl an gehobenen Speisen sowie alkoholfreien Getränken. Die Eintrittskarten sind zum Preis von 38 Euro ausschließlich im Vorverkauf über den Onlineshop unter www.technik-museum.de/drehorgelserenade  erhältlich. Mitglieder des Fördervereins des Museums erhalten Sonderkonditionen.

Die Drehorgelserenade lädt Besucher zu einem Abend ein, der musikalische Nostalgie und technische Faszination miteinander verbindet. Zwischen Raumfahrtexponaten wie dem Raumgleiter BURAN und einem Original-Mondstein erklingen die Melodien historischer Drehorgeln, von denen einige mehr als 100 Jahre alt sind. Dank der sorgfältigen Pflege ihrer Spieler sind die Instrumente bis heute spielbereit. Das Repertoire reicht von klassischen Stücken und Volksliedern bis hin zu moderneren Arrangements und schlägt so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Dieses besondere Konzert ist weit mehr als eine klassische Musikaufführung: Es herrscht eine bewusst lockere und unbeschwerte Atmosphäre. Die Gäste sind eingeladen, den Abend in Bewegung zu genießen, zwischen den Exponaten zu wandeln und den Drehorgelspielern aus nächster Nähe über die Schulter zu schauen. Wer möchte, darf zur Musik auch gerne das Tanzbein schwingen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, sodass die Besucher bei ausgewählten Speisen und Getränken verweilen und sich austauschen können.

Mit der Drehorgelserenade haben die Museumsmacher ein Veranstaltungsformat geschaffen, das es so kein zweites Mal in Deutschland gibt. Die Verbindung von Musik, Geschichte und Technik macht diesen Abend zu einem Erlebnis, das man nur im Technik Museum Speyer so erleben kann. „Wenn historische Drehorgeln inmitten von Raumfahrt-Exponaten erklingen, entsteht eine ungewöhnliche, aber stimmige Verbindung“, sagt Andreas Hemmer, Leiter der Technik Museen Sinsheim Speyer. „Das Engagement der Spieler hält diese Instrumente lebendig und macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis.“

Technik Museen Sinsheim Speyer

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

