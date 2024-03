Schwarzma(h)lerei oder alles cremig?

Mögen Sie es lieber schwarz oder sanft und cremig? Egal, wie Sie Ihren Kaffee auch am liebsten genießen, wir haben nun die farblich passende Kaffeemaschine.Ob Schwarzma(h)lerei oder softe Cremigkeit – unser Kaffee-Herz liebt alle Facetten. Deswegen gibt’s jetzt auch gleich zwei neue Farbvarianten unseres Vollautomaten Esperto2 und unserer Siebträgermaschine Lapressa.Der Esperto2 präsentiert sich für kurze Zeit in „All Black“ und der Name ist Programm. Elegant, ganz in Schwarz sorgt der Vollautomat für genussvollen Espresso und Caffè Crema. Erhältlich ist die limitierte Edition ab sofort für ca. 389 Euro.: Im Gegensatz zum schwarzen Esperto2 präsentiert sich die Lapressa für einen kurzen Zeitraum in einem sanften Creme-Ton. Dunkel ist hier nur der frisch gebrühte Espresso, den die Siebträgermaschine zaubert. Die Limited Edition gibt es ab sofort für ca. 199 Euro.Fehlt nur noch der perfekte Kaffee: Die idealen Begleiter zum Esperto2 All Black und der Lapressa sind die Tchibo Espressi sowie Caffè Crema.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie unter Lapressa und Esperto2 im Newsroom.Dunkel oder hell: Welcher Typ sind Sie? Dann schreiben Sie mir gern, welche Maschine Sie testen und vorstellen möchten.