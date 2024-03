Ostergenuss mit Nuss: Limitierte Rarität Los Trapiches Colombia

Fünfmal im Jahr gibt es bei Tchibo außergewöhnliche Kaffees: Echte Raritäten aus unterschiedlichen Ursprüngen, die nur für kurze Zeit erhältlich sind. Rechtzeitig zu Ostern kommt ein solcher Spezialitätenkaffee frisch aus Kolumbien: Los Trapiches Colombia – mit feinen Nuancen von Walnuss, Krokant und Toffee. Nicht nur sein besonderer Geschmack, auch die bei Sammlern beliebte Aroma-Dose, die es beim Kauf kostenlos dazu gibt, machen diese Rarität aus Kolumbien zu einem perfekten Ostergeschenk.



Mit Alpaka – dem Haustier des Jahres 2024



Die frühlingshaft fliederfarbene Aroma-Dose ziert in diesem Jahr ein Alpaka: Der von der Stiftung Bündnis Mensch & Tier gerade als „Haustier des Jahres” gekürte Vierbeiner ist typisch für die Region Huila, dem Ursprung unserer kolumbianischen Rarität Los Trapiches. Das Hochland zwischen Vulkanen und Nationalparks ist nicht nur ideal für den Kaffeeanbau und bekannt für seine Spezialitätenkaffees, sondern bietet auch ideale Lebensbedingungen für Alpakas.



Von Kaffee und Zucker



In Huila wird aber nicht nur – meist schon in der dritten Generation – besonderer Kaffee angebaut, sondern auch Zuckerrohr: Das wird vor Ort in sogenannten Trapiches, also Zuckermühlen, zu Zuckerrohrsaft gepresst. Daher hat die Rarität auch ihren Namen Los Trapiches bekommen: Schließlich gehen die Geschmacksnuancen von Walnuss, Krokant und Toffee eindeutig in die nussig-süße Richtung.



Die Rarität Los Trapiches Colombia ist ab dem 18. März in den Filialen und online für ca. 9,99 Euro/250 g erhältlich - aber nur solange der Vorrat reicht.

