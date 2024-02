Hoch die Tassen: Eduscho feiert 100-jähriges Jubiläum

Hipp, hipp hurra: Eduscho feiert 100-jähriges Jubiläum. Kaum zu glauben, 100 Jahre – und dabei immer noch genauso aromatisch, lecker und aufgeweckt. Seit 1924 bringt Eduscho Kaffeegenuss in die Tasse. Die Geschichte beginnt in Bremen, genauer gesagt direkt am Hafenrand, zwischen Jutesäcken, Möwengeschrei und Wellenrauschen. Während die Schiffe ihre kostbaren Waren bringen, röstet EDUard SCHOpf die ersten Kaffees und verkauft sie unter der Marke, die seinen Namen trägt: Eduscho. Heute, ein Jahrhundert später, werden die Kaffees noch immer mit derselben Liebe und Leidenschaft geröstet wie damals.Für Vollautomaten, Filterkaffeefans oder Pads-Lover: Zwölf verschiedene Sorten umfasst das vielfältige Portfolio von Eduscho heute. Ob mild, kräftig oder Fairtrade, als Espresso oder Caffè Crema – Eduscho hat sie alle. Dank ihrer bunten Designs sehen sie nicht nur richtig gut aus – sie schmecken auch so.Egal, mit welcher Tasse auf den 100. Geburtstag von Eduscho angestoßen wird, der Gründer wäre sicherlich auch stolz, was aus seiner Idee geworden ist und dass die Kaffees immer noch mit derselben Liebe und Leidenschaft hergestellt werden.Jetzt wird gefeiert – und gewonnen. Zum Jubiläum gibt es ein Gewinnspiel, bei dem täglich einer von 100 Einkäufen an der Kasse gewinnt. Alle Details zum Gewinnspiel und auch zu den Geschmacksprofilen, Röstungen sowie Intensitäten der Eduscho Kaffees gibt’s hier auf der Homepage – und die bunte Vielfalt natürlich auch bei Instagram und Facebook. Die Eduscho Kaffees sind im Supermarkt und auf tchibo.de/eduscho erhältlich.Seit der Gründung im Jahr 1924 steht Eduscho für leidenschaftlichen Kaffeegenuss und Liebe zur Qualität. Von jeher werden für Eduscho nur beste Kaffeebohnen verwendet, die bei der Röstung ihren jeweils individuellen Charakter entfalten. Neben vier Filterkaffees hat Eduscho mehrere Espresso und Caffè Crema für Kaffee-Vollautomaten sowie Kaffee-Pads im Sortiment. Soziale Verantwortung und der Schutz der Umwelt sind wichtig bei Eduscho: das spiegelt sich auch wider in einem umweltschonend angebauten Kaffee, besseren Arbeits- und Lebensbedingungen für Farmerinnen und ihre Familien, sowie mehr Bildungschancen vor Ort. Mehr unter www.eduscho.de