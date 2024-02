200 % mehr Datenvolumen und inklusive 5G

Mit demvon Tchibo MOBIL wird einem auch im Winter warm ums Herz:und einegibt es ab dem 19. Februar für. Damit bietet der Aktionstarifals der preisgleiche Smart M. Wer sich das Angebot sichern möchte, sollte ab demin den Tchibo Filialen, Online, oder in den Tchibo Regalen der Supermärkte zugreifen, denn die Aktion läuft nur bis zumDie Stimmung auf der Ski-Hütte ist super, das Video von der Buckelpistenfahrt ist fast ruckelfrei und die Aufnahmen im Tiefschnee einfach brillant. Höchste Zeit, Freunde und Familie mit Bildern oder Videos per WhatsApp, Instagram oder Tik Tok am Urlaub teilhaben zu lassen. Das 5G-Netz trägt hier zu einer noch besseren Netzstabilität bei, besonders an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten. Wer kein 5G-fähiges Smartphone besitzt, profitiert trotzdem von dem höheren Datenvolumen des Aktions-tarifs und nutzt weiterhin ausschließlich das 4G bzw. LTE-Netz.Wer sich den Aktionstarif und die passende SIM-Karte sichern möchte, zahlt dafür während der Aktion nur 4,99 Euro, also 5 Euro weniger als bei den Standard-Tarifen. Neukunden, die auch ein Smartphone kaufen, können sogar doppelt sparen: sie be-kommen das 5G-fähige Samsung Galaxy A14 5G für 169 Euro, also 10 Euro günstiger als bei Tchibo üblich, und bekommen die SIM-Karte kostenlos dazu. Zusätzlich werden sechs Monate nach Tarifnutzung 50 Euro als Neukundenbonus direkt auf das hinter-legte Konto überwiesen.Wer bereits einen Tchibo MOBIL Tarif nutzt, kann besonders leicht und schnell in den Aktionstarif wechseln: einfach „Aktion“ per SMS an die 4444 senden – fertig! Typisch Tchibo MOBIL.Der Aktionstarif bietet bis zu 50 Mbit/s Download- und 25 Mbit/s Upload-Geschwin-digkeit im LTE/5G-Netz. Datenroaming, endloses Telefonieren und unbegrenztes SMS-Schreiben im gesamten EU-Ausland ist natürlich mit dabei. Der Aktionsvorteil bleibt dauerhaft erhalten und der Tarif hat – wie bei Tchibo MOBIL üblich – keine feste Bindung.• Alles dabei:5G/LTE-Internet-, Allnet- und SMS-• Preis für vier Wochen:einmalig• Keine feste Bindung• Drei Monate Zeit für die• Auchkönnen in die Aktionfür, statt 179 Eurobei Smartphone Kauf und 6 Monaten Tarifnutzung• Bis zuDownloadgeschwindigkeit• Datenvolumen flexibel nachbuchbar• Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG• 6,6 Zoll (16,72 cm) Infinity-V-Display• Drei Kameras auf der Rückseite: 50 MP Hauptkamera (Weitwinkel), 2 MP für Bokeh-Effekt und 2 MP für Makro-Aufnahmen• 13 MP Frontkamera für Selfies• 64 GB Speicher (erweiterbar)• Leistungsstarker Akku mit 5.000 mAh• Dual-SIM- inklusive EU-Roaming und ohne versteckte Kosten- alle 4 Wochen kostenloser Tarifwechsel oder Kündigung mög-lich- im Netz von Telefónica- am Telefon, per E-Mail oder jederzeit onlineDetails und Informationen zu den Tarifen hier