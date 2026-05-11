Südwesttextil mit TEXHUB.WORLD auf der Shortlist beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Der DPOK ist der wichtigste Award für digitale Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Mit zwei Nominierungen auf der Shortlist gehört TEXHUB.WORLD zu den stärksten der mehr als 500 Einreichungen des diesjährigen Awards. In einem unabhängigen Jury-Voting wurden die besten Projekte jeder Kategorie ausgewählt – die Shortlist gilt damit bereits als Auszeichnung innerhalb der Branche. Die Kategorie „Innovation des Jahres“ würdigt Projekte, die neue Wege gehen, mit Formaten und Technologien experimentieren und damit Impulse für die Weiterentwicklung der Onlinekommunikation setzen. In der Kategorie „Digital Experience des Jahres“ stehen intuitive Nutzerführung, klares Design und überzeugende Nutzungserlebnisse im Fokus. Ausgezeichnet werden Projekte, die Kommunikation nicht nur vermitteln, sondern erlebbar machen.



Edina Brenner, Hauptgeschäftsführerin von Südwesttextil betont die Bedeutung der Nominierung: „Für uns als Verband ist es entscheidend, die Innovationskraft der Branche sichtbar zu machen und für Textil zu begeistern. Dass wir mit TEXHUB.WORLD zu den Top 5 in den zwei Kategorien des Awards gehören, zeigt: Mut zur Innovation zahlt sich aus – auch in der Verbandskommunikation.“



Mit TEXHUB.WORLD übersetzt Südwesttextil die textile Industrie in eine digitale Erlebniswelt und schafft einen sehr einfachen Zugang zur textilen Wertschöpfungskette und Karrierechancen in der Branche. Nutzer bewegen sich dabei durch eine interaktive Umgebung, entdecken textile Berufsbilder, Technologien sowie Unternehmen aus Baden-Württemberg und erleben Level für Level die Vielfalt der Branche auf spielerische Weise.



Seit dem Launch im Juni 2025 verzeichnete TEXHUB.WORLD über 280.000 Aufrufe und die dazugehörige Kampagne 200 Millionen Impressionen über alle Kanäle hinweg. Die Plattform wächst durch gezielte Erweiterungen weiter – und bleibt dabei ihrer DNA treu: spielerisch, interaktiv und nah an der Industrie. „Mit neuen Funktionen im Bereich Karriere-Matching bringt der neue Job Wizard Talente und Unternehmen noch gezielter zusammen. Die interaktive Karte, das Herzstück der Plattform, ist ebenfalls ausgebaut worden. Details der Textilindustrie zieren die unterschiedlichen Gebäude und die Highlights aus Baden-Württemberg werden in Form von Sehenswürdigkeiten in den unterschiedlichen Regionen sichtbar“, erklärt Rebekka Rüth, die die kreative Leitung des Projekts verantwortet.



Hinter TEXHUB steht ein interdisziplinäres Team von Südwesttextil. Für die technische Umsetzung ergänzte die Digitalagentur Solid White das Projekt mit ihrer Expertise, für die Markenentwicklung die Designagentur Hochburg.



Die Gewinnerinnen und Gewinner des DPOK werden im Rahmen der Preisverleihung am 21. Mai 2026 in Berlin bekannt gegeben.

(lifePR) (