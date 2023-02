HolidayCheck Award 2023 - Das Strandhotel Duhnen zählt erneut zu den beliebtesten Hotels weltweit

2023 jährt sich der HolidayCheck Award zum insgesamt 18. Mal. Das Strandhotel Duhnen darf sich über die 7. Auszeichnung des wertvollen Gäste-Awards freuen.

Nachdem in den letzten beiden Jahren situationsbedingt der sog. „HolidayCheck Special Award“ verliehen wurde, gab es nun erstmalig wieder die Chance, den regulären HolidayCheck Award zu gewinnen, welcher basierend auf mehr als 623.000 echten Bewertungen an die beliebtesten Hotels aus über 122 Urlaubsregionen verliehen wird.



Dabei gelten strenge Kriterien. So muss z. B. ein Hotel mindestens 50 Urlauberbewertungen innerhalb von 12 Monaten erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. Das Strandhotel darf sich bei der diesjährigen Preisverleihung über einen guten 3. Platz in der Region Niedersachsen freuen.



Das Besondere an dem beliebten Award ist die Auszeichnung durch die Gäste, denn deren Bewertungen spielen in der Vergabe die Hauptrolle. „Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtesten Hotels in Niedersachsen, Deutschland und weltweit zu gehören. Die Auszeichnung zeigt, dass nach herausfordernden Jahren voller Ungewissheit, die richtigen Weichen gestellt wurden. Ein großer Dank geht dabei an unsere Gäste sowie an alle Mitarbeitenden“, so Hoteldirektor Kristian Kamp.



Das familiär geführte First-Class-Hotel an der Nordseeküste präsentiert sich mit einer Gästebewertung von 5,8 und einer Weiterempfehlungsrate von 99% (Stand 20.02.2023) auf höchstem Niveau. Das Strandhotel vereint seit nunmehr über 125 Jahren im Sehnsuchtsort Duhnen traditionelle mit neuen Werten und schafft dadurch gelebte Gastfreundschaft. In den rundum renovierten Hotelzimmern können die Gäste ihren Urlaub meist mit direktem Blick auf das Weltnaturerbe Wattenmeer genießen. Neben der Vorzugslage in erster Reihe schätzen die Gäste insbesondere die Freundlichkeit der Mitarbeitenden und den hervorragenden Service.