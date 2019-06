Pressemitteilung BoxID: 755033 (Stiebel Eltron GmbH & Co. KG)

Energiewende: Ran an den Gebäudebestand!

Energie-Trendmonitor 2019: Stiebel Eltron fragt zum sechsten Mal die Bürger

Die Deutschen sind skeptisch und haben das Gefühl, bei der Energiewende bis jetzt nicht wirklich gut voran gekommen zu sein. Und sie attestieren der Politik eine Überforderung angesichts der ambitionierten Aufgaben. Dieses Stimmungsbild zeigt die Umfrage „Energie-Trendmonitor 2019“, für die Stiebel Eltron in der mittlerweile sechsten Auflage repräsentativ 1000 Bundesbürger befragte.



Ausgaben für die Küchenmodernisierung sind offenbar attraktiver als Investitionen in die Energieeffizienz. Mit diesem Satz lässt sich treffend der aktuelle Sanierungsschwerpunkt im Wohnbestand beschreiben. Der Blick in ganz unterschiedliche Medienkanäle zeigt durchgängig ein ähnliches Bild: modernisiert wird in Wohnatmosphäre. Effizientere Haustechnik hat dem sofort eintretenden Komfortgefühl aufgrund vergleichsweise niedriger Energiekosteneinsparungen offenbar wenig entgegenzusetzen. Die Unlust an energetischer Sanierung hat allerdings gravierende Auswirkungen: Die Klimaziele geraten immer mehr in Gefahr. Eines der Ziele, die vermutlich verfehlt werden, lautet: CO2-neutraler Gebäudebestand bis 2050. „Deutschland riskiert damit hohe EU-Strafzahlungen. Wir brauchen Anreize und mehr Tempo in der Sanierung“, bringt es Henning Schulz auf den Punkt. Die Zahlen des aktuellen Trendmonitors 2019 geben dem Pressesprecher von Stiebel Eltron recht.



„Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand bei der Energiewende in Deutschland?“ Unter anderem diese Frage stellte das Haus- und Wärmetechnikunternehmen in einer repräsentativen Umfrage 1000 Bürgerinnen und Bürgern. 89 Prozent vertreten in der sechsten Auflage des Trendmonitors die Meinung, dass die energetische Sanierung von Bestandsbauten stärker staatlich gefördert werden sollte. 86 Prozent aller Befragten sind außerdem bereit, auf klimafreundliche Heiztechnik umzusteigen. Das politische Vorankommen in diesem Bereich sehen die Bürger kritisch: 87 Prozent der Befragten haben das Gefühl, die Politik sei mit der Energiewende überfordert. Diese Unzufriedenheit bestätigt auch die Studie "Umweltbewusstsein in Deutschland" von Umweltbundesamt und Umweltministerium. Lediglich drei Prozent der Befragten gaben dort an, die die Bundesregierung tue "genug" für den Umwelt- und Klimaschutz.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (