Stand Up Paddle Challenge: Dario Aemiseggers Rekord ist geknackt!

Heute Morgen um zehn Uhr paddelten Normen Weber (D), Manuel Lauble (D), Christian Taucher (AT) und Peter Mülhauser (CH) los, um Dario Aemiseggers bisherigen Rekord der doppelten Bodensee Überquerung zu schlagen. Der neue Champion heisst Normen Weber: Der Deutsche liess das Feld schon bald hinter sich und hat in sagenhaften 03:23:12 eine neue Bestzeit aufgestellt und den bestehenden Rekord pulverisiert.



Bei schönstem Wetter ging heute Morgen in Romanshorn die Stand Up Paddle Challenge auf dem Bodensee los. Die vier internationalen Spitzenpaddler paddelten von Romanshorn los Richtung Friedrichshafen und zurück nach Rorschach. Bereits beim Etappenziel lag Normen Weber vorne. Er konnte seinen Vorsprung beibehalten und ist in 03:23:12 ins Ziel gefahren. Dicht gefolgt von seinem deutschen Landsmann Manuel Lauble und dem Österreicher Christian Taucher. Als Vierter traf der Schweizer Peter Muelhauser als einziger Nicht-Profi mit einer ebenfalls beachtlichen Zeit in Rorschach ein.



Die neuen Rekordzeiten liegen alle unter vier Stunden:



Normen Weber 03:23:12



Manuel Lauble 03:26:00



Christian Taucher 03:26:59



Peter Muelhauser 03:32:27



«Fast 32 Kilometer am Stück zu fahren zehrt einfach an den Kräften» meinte der Sieger Normen Weber. «In den nächsten Stunden kann man dann realisieren, was man da geleistet hat. Jetzt brauche ich eine Pause – und etwas zu trinken». Die Profisportler absolvieren während internationalen SUP-Rennen normalerweise viel kürzere Strecken. Insofern war die doppelte Bodensee Überquerung auch für sie eine Herausforderung, welche aber alle bravourös gemeistert haben.



Der bisherige Rekordinhaber Dario Aemisegger gratuliert den vier Teilnehmern herzlich und zieht den Hut vor ihrer Leistung. Er hat als Pionier die ersten SUP-Rekorde auf dem Bodensee erstellt und freut sich nun, wenn diese einer um den andern purzeln. «Jetzt ist die Ära der Spitzenpaddler angebrochen» sagte er und verweist mit einem Schmunzeln auf die Längs- oder die Dreiländer-Querung, die es noch zu schlagen gilt.



Auch Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer freute sich über die gelungene Challenge und meinte, dass ein solcher Event dem idyllischen Bodensee eine ganz neue Erlebbarkeit verleihe.

