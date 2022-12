Kanzleien in Zeiten von Personalmangel: können Onboarding-Kurse entlasten?

Vermittlung und Vertiefung der wichtigsten steuerrechtlichen Themenfelder für die Praxis

Buchführung & Bilanzierung

Praxisnahe Fallstudien inkl. Ausfüllen der Steuererklärungsformulare

Umgang mit Gesetzestexten, Verwaltungsanweisungen und Datenbanken

Kommunikation mit Mandanten und Finanzverwaltung

Fachliche fundierte Einarbeitung für Berufseinsteiger

Mitarbeiter sind schneller fit für die Praxis

Entlastung von Chefs und Kollegen

Weniger Gefahr von Frust und Überforderung auf beiden Seiten

Starkes Argument für die eigene Kanzlei

Nahezu jede Steuer-Kanzlei kennt dieses Szenario: Das E-Mail-Postfach quillt über, die Überstunden der Mitarbeiter lassen sich schon lange nicht mehr abfeiern und jeden Monat kommen neue Anfragen von potenziellen Mandanten herein. An Aufträgen mangelt es der Branche aktuell nicht – aber dafür an Arbeitskräften.Der Kampf um Mitarbeiter und qualifizierten Nachwuchs ist in vollem Gange – wie nahezu überall ist das Steuer- und Rechnungswesen längst ein Arbeitnehmermarkt, auf dem sich wechselwillige Fachkräfte und Berufseinsteiger aussuchen können, wohin sie gehen. Wer sich im Wettbewerb um neue Mitarbeiter behaupten will, muss für potenzielle Bewerber mehr leisten als den üblichen Standard.Wenn eine Kanzlei einen neuen Mitarbeiter gewinnt, kommt die nächste Herausforderung – denn wie kann sie vermeiden, Berufseinsteiger am Anfang mit der Masse und Komplexität der Aufgaben zu überfordern und so den gefrusteten Mitarbeiter direkt wieder zu verlieren? Gerade hier sind kleine und mittelständische Kanzleien oft benachteiligt. Denn sie müssen den Spagat leisten, in einer ohnehin angespannten Personalsituation auch noch Kapazitäten für die neuen Kollegen abzustellen.Die neuen Onboarding-Kurse der Steuerlehrgänge Dr. BANNAS sind auf Berufs-, Quer- und Wiedereinsteiger ausgerichtet, die als Steuer- oder Wirtschaftsprüfungsassistent/innen anfangen. Neben dem Vorteil eines schnellen Einstiegs von Kanzlei-Neulingen, kann ein professionelles Onboarding auch im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter punkten. Als gezielte Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeit sind sie ein starkes Argument für den Einstieg in die neue Kanzlei.„Absolventen sind in der Regel hochmotiviert und verfügen über ein großes theoretisches Wissen. Ihnen fehlt nur die Erfahrung und ein bisschen Unterstützung, wenn es um kompliziertere Sachverhalte oder das richtige Ausfüllen der Steuererklärungsformulare geht.“ so Dr. Elke Lehmann, Steuerberaterin und Dozentin in der Steuerberaterausbildung.Genau diese Punkte werden in den neuen Onboarding-Kursen aufgegriffen:Damit die Kanzleien nicht auf die Arbeitsleistung ihrer neuen Mitarbeiter verzichten müssen, werden die Kurse der Steuerlehrgänge Dr. BANNAS nachmittags, abends und am Wochenende angeboten – ein Großteil davon sogar online. So bleibt den Kanzleien genug Zeit, die neuen Kollegen kennenzulernen und ihnen die ersten Aufgaben zu übergeben.Onboarding-Kurse helfen besonders den Klein- und Mittelständlern der Branche, die aufgrund der angespannten Personalsituation nicht in der Lage sind, neue Mitarbeiter konzentriert einzuarbeiten.Die Onboarding-Kurse der Steuerlehrgänge Dr. BANNAS ersetzen weder das persönliche Kennenlernen der neuen Kollegen noch das Vermitteln kanzleispezifischer Besonderheiten. Aber sie entlasten kleine und mittelständische Kanzleien, damit sie auf dem umkämpften Arbeitnehmermarkt wettbewerbsfähig bleiben.