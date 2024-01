Wie können sich Eheleute und Lebenspartner im Notfall medizinisch vertreten? Inwieweit wird der Patientenwunsch bei der Behandlung berücksichtigt? Wie verhält es sich mit der Herausgabe von Akten? Wann sollte ich eine ärztliche Zweitmeinung einholen? Und wo kann ich mich schon während des Krankenhausaufenthalts mit Lob oder Beschwerden melden?Auf diese und weitere Fragen gehen Monika Baumann aus dem Bereich Lob- und Beschwerdemanagement, Susanne Suhr von der Stabsstelle Recht und Allgemeine Verwaltung sowie die Patientenfürsprecherin Gabriele Kammerer amim Live-Chat auf dem YouTube-Kanal des Städtischen Klinikums Karlsruhe ein.Nach drei kurzen Vorträgen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, ihre Fragen via Chat zu stellen, die dann im Anschluss direkt beantwortet werden.Das Live-Event läuftauf dem YouTube-Kanal des Klinikums Karlsruhe ( https://www.youtube.com/user/KlinikumKarlsruhe ).Der Tag des Patienten steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ihre Gesundheit, Ihre Stimme: der schnelle Weg zu Recht und Hilfe im Krankenhaus!“. Ziel ist es, auf das breite Beratungs- und Unterstützungsangebot am Klinikum Karlsruhe aufmerksam zu machen, jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten aktiv an der eigenen Gesundheitsversorgung teilhaben zu lassen und mögliche Probleme rund um den Krankenhausaufenthalt frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.