Wer macht Badezimmer nachhaltig?

Immer mehr Menschen möchten bewusster leben und die Umwelt schonen. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit spielt auch im Badezimmer eine große Rolle. Der Verbraucher entscheidet sich heute für zukunftstaugliche Produkte und setzt gerne auf verantwortungsvolle Firmen. Was die Badhersteller dafür tun? Sie entwickeln nachhaltige, innovative Ideen, sparen Energie, reduzieren ihren CO-Ausstoß und ihren Wasserverbrauch, recyceln konsequent und haben noch viele weitere gute Ideen! Wer im Bereich Nachhaltigkeit im Bad die Nase vorne hat, zeigen diese Macher von Armaturen, Badmöbeln und Sanitärkeramiken.Sie sind fair und CO2-neutral produziert, von hoher Qualität für eine lange Lebensdauer, sparen effizient Wasser und Strom, sind problemlos recycelbar und ressourcenschonend verpackt – an solcharbeiten fortschrittliche Badhersteller mit Hochdruck.fördert mit seinen Armaturen BLUE HOME,mit seinen Wasserfiltern, den Konsum von Trinkwasser aus der Leitung statt abgefülltem Wasser und hilft so, Plastikmüll zu vermeiden.undentkalken mit ihren Anlagen das Hauswasser; das sorgt für Langlebigkeit aller Installationen und spart Waschmittel. Auch die innovativen Oberflächen vonundmachen Reinigungsmittel fast überflüssig. Bei der Herstellung des Duschsystemsvermeidetweitestgehend Kunststoffe, Armaturen vonodersparen optimal Wasser.verzichtet bei seinen zu 100% recycelbaren Stahl-Email Produkten bewusst auf Kunststoffe, auch bei der Verpackung. Sanitärkeramiken werden beiaus natürlichen Materialien hergestellt und halten fast ewig. Dusch-WCs vonsind doppelt sauber, für den Nutzer und die Umwelt.undgestalten den Energiewandel mit ihren Heizungstechnologien aktiv mit.verfolgt seit 1990 eine ausgefeilte Nachhaltigkeitsstrategie mit einer umfassenden Ökobilanz und möchte zum Pionier der Sanitärbranche werden. Ecodesign ist seit 2007 ein fester Bestandteil im Produktentwicklungsprozess. Das Ziel: Jedes Produkt über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg umweltfreundlicher gestalten als seinen Vorgänger.etabliert das Thema Nachhaltigkeit auf allen Unternehmensebenen mit konkreten Blue Life Richtlinien. Über mehrere Generationen hinweg wird beidas Thema Nachhaltigkeit gelebt.gestaltet u.a. seine Herstellung so umweltfreundlich und ressourcenschonend wie möglich.bestimmt in allen Unternehmensbereichen die nachhaltige Unternehmenskultur des Herstellers von Duschkabinen. Viele Standorte vonsind nach den Umwelt- und Energiemanagementsystemen DIN EN ISO und EMAS lll zertifiziert.undfertigen ihre zu 100% recycelbaren, extrem robusten Badelemente ohne Chemikalien oder Lösungsmittel ausschließlich in Deutschland.undproduzierten im Jahr 2020 erstmalig CO2-neutral. GROHE hat dafür im Juli 2019 alle Produktionswerke auf Ökostrom umgestellt und wurde dafür vom B.A.U.M., dem bundesweiten Arbeitskreis für umweltbewusstes Management, ausgezeichnet. 2020 erreichte GROHE beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis zudem eine Top 3-Platzierung in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Großunternehmen 2020“, 2021 ist GROHE erneut nominiert.erzeugt mit einem eigenen Wasserkraftwerk auf dem Firmengelände seinen Strom.erreichte 2020 Klimaneutralität an allen 400 Standorten weltweit und pflanzt in Kenia dafür einen, der zudem Kleinbauern vor Ort unterstützt.setzt sich seit 2017 für das WWF-Meeresschutzprogramm ein.unterstützt KUMANGA e.V. und finanziert den Bau von Brunnen in Malawi, um mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen. Vor seinen Werkstoren in Schiltach im Schwarzwald sorgtfür die Wiederansiedlung von Lachsen in der Schiltach, dies ist nur eines von vielen Projekten des Badherstellers.Seit 2009 informieren führende deutsche Markenhersteller mit der Initiativeüber einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Dabei stehen Themen wie Trinkwasserhygiene, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien sowie innovative Produktentwicklungen im Mittelpunkt. Mitglieder sind u.a.:. Geberit und burgbad sind außerdem Mitglieder desund engagieren sich in den Bereichen Umweltschutz, verantwortungsvolle Arbeitspraktiken und Menschenrechte.