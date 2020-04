Pressemitteilung BoxID: 793309 (SPLASH I Trendsetter Bad)

Hygiene im Bad

Keine Chance für Viren

Nicht nur in Zeiten von Corona sind Badezimmer und WC die zentralen Orte für das Thema Hygiene und Reinlichkeit. Wie man dafür sorgt, dass Bakterien und Viren dort null Chance haben, das wissen wir bei SPLASH Trendsetter Bad genau: innovative Oberflächen, berührungslose Armaturen, moderne Sanitärobjekte - das sind die Must-haves fürs saubere Bad!



Berührungslos für mehr Hygiene



In öffentlichen Toiletten sind sie bereits Standard: Wasserhähne, Seifenspender oder Toilettenspülungen, die dank Sensorik berührungslos arbeiten, komfortabel und zugleich höchst hygienisch sind. Formschöne Armaturen für das Badezimmer oder WC daheim ermöglichen berührungsloses Händewaschen. Auch Drückerplatten fürs WC arbeiten ohne Knopfdruck. In Zukunft werden sich auch berührungslose, zero-touch Desinfektions-Spender vielerorts durchsetzen, weil sie sich nicht nur in Krisenzeiten oder sensiblen Bereichen absolut bewähren und das gute Gefühl von Sicherheit geben.



Dusch-WCs: Toilettenpapier war gestern!



Kleinkrieg um WC-Papier im Supermarkt? Hoffentlich werden wir bald kopfschüttelnd an das Frühjahr 2020 zurückdenken, wenn die Dusch-WCs ihren Siegeszug gewonnen haben. Um Welten hygienischer und angenehmer reinigen diese Toiletten den Intimbereich. In vielen Ländern ist das Abwischen mit Papier sogar verpönt.



Das perlt ab: Hygiene-Beschichtungen



Neben den Hygiene-Klassikern Glas und Edelstahl entwickeln die Badhersteller immer neue und noch bessere Materialien. VitrA etwa bietet seine antibakterielle Glasur VitrA Hygiene standardmäßig für all seine Sanitärkeramiken an. Den Teflon-Effekt für die Echtglas-Duschkabine, die das Festsetzen von Kalk, Schmutz und Keimen verhindert und so den Reinigungsaufwand minimiert, bietet die KermiClean Pflegeleicht-Beschichtung. Geberit überzieht seine WC Drückerplatten ebenfalls mit einer Easy-to-clean-Beschichtung. Kaldewei verwendet Stahl-Email mit Perl-Effekt, burgbad setzt auf stabilen Mineralguss und KEUCO schätzt Varicor als porenlosen Werkstoff. In WC, Waschbecken und Badewanne heißt es heute: keine Chance für Kalk, Schmutz und Keime. Leicht zu reinigen, umweltfreundlich, extrem robust und schön anzuschauen das sind die Oberflächen die sauber Freude machen.



Einfach zu reinigen: Keine Chance für Schmutz



Aus einem Guss sind nicht nur die antibakteriellen Sanitärausstattungen im öffentlichen Raum, auch moderne Bäder sind heute ohne Schmutzecken weit gedacht. Bodenebene Duschen, komplett flexible, reinigungsfreundliche Duschkabinen, in die Vorwandinstallation integrierte WCs oder sogar selbstreinigende Waschbecken, all das schenkt nicht nur einen barrierefreien Alltag, sondern lässt außerdem keinen Raum für Schmutzecken und erleichtert das Putzen.

