Designer der neuesten Badprodukte

Genauso vielfältig wie die Menschen, die sich ihre Bäder individuell einrichten, sind auch die Designansätze der Gestalter. Von puristisch-minimalistisch über verspielt-detailverliebt bis hin zu extravagant-künstlerisch reicht das Spektrum an Produktdesign für das Badezimmer. Der Anspruch an die Baddesigner von heute? Die Symbiose aus perfektem Kundennutzen, höchster Qualität und ausgezeichnetem, zeitlosem Design erreichen.Der Namesteht schon seit den 80er Jahren für visionäres Produktdesign. Er steht für zeitlose, ikonische, elegante und intelligente Designs, die sich gerne an den Urformen der Natur orientieren. Fürundentwarf er Produkte vom Badezimmeraccessoire über Badewanne, Waschtisch und Armatur bis hin zum Dusch-WC. 2021 kam die neue, außergewöhnliche Badkollektionvon Duravit by Starck heraus.Die neue Armaturenseriedesignte das britische Duo. Hinter der Philosophie des "Interaction Designs", zwischen Benutzer und Produkt, stehen die Innenarchitekten und Produktdesigner Edward Barber & Jay Osgerby.Der Belgische Designerkultiviert in seinen Kreationen das Schlichte. Die unaufdringlichen, zeitlosen Badobjekte passen sich ihrer Umgebung flexibel an. Fürgestaltete Lejoly die neue Serie, bestehend aus Keramik, Möbel, Wannen und Armaturen.Auch WC-Drückerplatten setzen mit erstklassigem Design im Badezimmer Akzente oder fügen sich nahtlos in die Badgestaltung ein. Der Designererdachte fürmit der flachen und klaren Betätigungsplatte TECEvelvet die WC-Bedienung neu.entwirft mit seinem Büro tesseraux+partner in Potsdam zielorientierte, sinnvolle, technisch raffinierte und formschöne Produkte. Für Badhersteller Bette gestaltet er Premium-Waschschalen, Badewannen, wie die neue, symmetrisch-ovaleund sogar die Messestände. Fürdesignte er unter anderem die BadmöbelkollektionLudovica + Roberto PalombaDesignklassiker der Vergangenheit werden beigerne für die Gegenwart von Designgrößen redesignt. Das passierte mit der legendären Serie Linda von Achille Castiglioni aus dem Jahre 1977 ebenso.designten 2021 die neue Badserie Linda-X als Hommage an die Kollektion Linda.Die deutsch-dänische Designerinstudierte und arbeitete in Weimar und Paris und feierte mit ihrem Label „The Hansen Family“ große Erfolge mit handgemachten Möbeln im skandinavischen Design und gewann viele Auszeichnungen. Für die Waschschalen und Badewannenvonentwickelte sie exklusive Farbkonzepte.