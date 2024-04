Gourmetfleisch.de: Ausgezeichnet als Top Shop 2024 für Lebensmittel

Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Verbraucherstudie, bei der mehr als 7000 Online-Shops geprüft wurden. Gourmetfleisch.de überzeugte dabei mit herausragender Benutzerfreundlichkeit und technischer Qualität. In einer Detailuntersuchung von 79 Merkmalen erhielt unser Shop Bestnoten in den Kategorien Benutzerfreundlichkeit und technische Qualität, was durch die Bewertungen von 25 unabhängigen Testern und über 130.000 Prüfpunkten bestätigt wurde."Wir sind stolz darauf, dass Gourmetfleisch.de zu den Top Shops 2024 gehört", sagt Burkhard Schulte, Geschäftsführer, bei Gourmetfleisch.de. "Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für herausragenden Kundenservice und qualitativ hochwertige Produkte. Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung."Gourmetfleisch.de ist ein führender Online-Shop für hochwertiges Fleisch und Delikatessen. Mit einer breiten Auswahl an Produkten und einem erstklassigen Kundenservice bietet Gourmetfleisch.de seinen Kunden ein unvergleichliches Einkaufserlebnis. Gourmetfleisch.de, ein Vorreiter in höchster Fleischqualität und Innovation, wurde 2008 von Geschäftsführer Burkhard Schulte gegründet. Seitdem hat das Unternehmen den deutschen Markt für außergewöhnliche Steaks und Fleischspezialitäten maßgeblich geprägt. Mit einer einzigartigen Expertise in der hauseigenen Fleischverarbeitung, kuratiert von Metzgermeistern und Fleischsommeliers, bietet Gourmetfleisch.de ein vielfältiges Sortiment. Von heimischem Simmentaler Rind bis hin zu Wagyu aus Neuseeland und Kobe aus Japan umfasst das Angebot auch Bison, Iberico-Schwein, Lamm, Geflügel, Seafood und handgemachte Wurstspezialitäten. Die ständig aktive Testküche sorgt für kontinuierliche Innovationen, darunter T-Bone-Steaks, Gourmet-Pizza und küchenfertige Premium Beef-Gerichte.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gourmetfleisch.de oder kontaktieren Sie Mariusz Licbarski per E-Mail unter ml@gourmetfleisch.de oder telefonisch unter: 02166 96 86 28.