Aus Joko wird Schoko: JOKOLADE startet nach Markenrelaunch mit noch mehr Joko Winterscheidt durch.

Weiße Schokolade mit karamellisierten Haselnüssen, Coffee Biskuits & Baiser

Vollmilchschokolade mit Karamell & knusprigen Biskuits

Vollmilchschokolade mit Corn Crunch, gepuffter Quinoa & Meersalz

Vegane Zartbitterschokolade mit Birne & karamellisierten Mandeln

Vollmilchschokolade mit Brezelstücken, Karamell & Meersalz

100 % Joko – Spaß mit Verantwortung! Mit dieser neuen Markenstrategie und einem entsprechenden Relaunch startet JOKOLADE ins neue Jahr. Wie kein anderer in Deutschland steht Moderator Joko Winterscheidt für Spaß und Unterhaltung, übernimmt aber gleichzeitig soziale Verantwortung. Genau darum geht es auch bei JOKOLADE, bei der Joko in Zukunft noch stärker im Fokus steht. Das neue Verpackungsdesign zeigt den Entertainer in Interaktion mit den Chunks und Zutaten der fünf verschiedenen Sorten. Durch das "Approved by Joko Winterscheidt" Siegel wird zusätzlich betont, dass Joko voll und ganz hinter der fairen Schokolade steht. Das JOKOLADE Logo erstrahlt nun in schokoladigem Braun und jede Sorte hat ihre eigene kräftige Farbe, die sofort ins Auge sticht und somit die Aufmerksamkeit auf die wichtige Mission lenkt: 100 % sklavenfreie Schokolade.Im August 2023 hat Katjes einen Anteil von 50 % an der Schoko Winterscheidt GmbH erworben. Gemeinsam möchten die beiden Unternehmen die Marke JOKOLADE vorantreiben, ihre Stellung am Markt weiter ausbauen und für Spaß im Schokoladenregal sorgen. Der Relaunch ist dafür der erste Schritt, denn im neuen Packaging, das auch die Basis für das komplette Markenrebranding ist, liegt großes Potential. Am POS wird der Relaunch mit Displays begleitet.Weiterhin steht JOKOLADE für beste Zutaten, außergewöhnliche Sorten und das ohne moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit. Seit der Gründung Ende 2020 macht Jokos Herzensprojekt sich stark für eine gerechtere Bezahlung sowie bessere Arbeitsbedingungen von Bauern und Bäuerinnen im Anbau von Kakao und weiteren Zutaten der Schokolade. Dafür kooperiert JOKOLADE mit Fairtrade sowie der Tony's Open Chain. Für die Konsument*innen bedeutet das: sorgenfreier Schoko-Genuss.JOKOLADE ist in fünf leckeren Sorten erhältlich (UVP 2,99 Euro):