Zoo Neuwied eröffnet neues Afrika-Restaurant – realisiert mit einer Modulbau-Lösung von ROKA

Die Entscheidung für ein modulares Restaurant fiel vor allem aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen: Das bisherige Gebäude war in die Jahre gekommen, eine Sanierung hätte über ein Jahr Bauzeit bedeutet und den Besucherverkehr erheblich beeinträchtigt. Mit dem QUB®-System von ROKA Modulbau konnte der Zoo dieses Problem vollständig vermeiden.
Nach Auftragseingang Mitte Juli fiel die Entscheidung bewusst auf eine Realisierung außerhalb der Hauptsaison im Spätherbst. Die konsequent durchdachte Fertigung im Werk ermöglichte es, den kompletten Innenausbau der Containermodule innerhalb von nur vier Wochen umzusetzen. Die Vorteile der Herstellung unter Dach liegen auf der Hand: witterungsunabhängig, präzise und in gleichbleibend hoher Qualität.
Vor Ort im Zoo wurden anschließend lediglich 14 Tage für den eigentlichen Aufbau benötigt. Zur Eröffnung präsentierte sich das Restaurant termingerecht, schlüsselfertig und bereit für den Betrieb – ein eindrucksvolles Beispiel für effiziente Planung, kurze Bauzeiten und maximale Umsetzungssicherheit.
„Für uns war entscheidend, dass wir die gastronomische Infrastruktur modernisieren können, ohne eine monatelange Baustelle im Zoo zu haben. Der Modulbau liefert uns eine hochwertige und schnell einsetzbare Lösung – mit minimalen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb,“ Zooleitung des Zoo Neuwied
Ein Gastro-Modulbau für moderne Anforderungen
Mit 188 m² Innenfläche und einer gleich großen Dachterrasse bietet das neue Restaurant insgesamt 188 Sitzplätze (74 innen, 114 auf der Dachterrasse). Das Design greift farblich und atmosphärisch die benachbarte Afrikawiese auf, die von der Dachterrasse aus sichtbar ist. Das Interior Design – inklusive Möblierung, Funktionsbereichen und Küchenplanung – stammt vom Architekturbüro des Herstellers und ist Teil des One-Stop-Shopping-Services bei ROKA.
Aus technischer Sicht erfüllt das Modulgebäude alle Ansprüche der modernen Gastronomie:
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnungund vollständiger Klimatisierung
- Wärmedämmung nach neuesten GEG-Richtlinien
- 150 kW Anschlusswertfür gastronomische Spitzenlasten
- Außenverkleidung ausTrespa-Fassadenplatten
- Modulbauweise mit hoher Energieeffizienz und geringer Betriebslast
Das Projekt im Zoo Neuwied zeigt exemplarisch, wie modulare Bauweise zentrale Herausforderungen der Gastronomie lösen kann: Planbarkeit, kurze Realisierungszeiten und geringe Beeinträchtigungen des Betriebs. Besonders Verantwortliche von Zoos, Freizeitparks, kommunalen Flächen und Ausflugszielen profitieren von diesen Vorteilen.
ROKA überträgt dabei seine langjährige Erfahrung mit Verkaufsfahrzeugen und Containergastronomie konsequent auf komplexere Gebäude – von Einzelmodulen bis zu vollständigen Restaurantlösungen.
Mit der Eröffnung des neuen Afrika-Restaurants steht den Besucherinnen und Besuchern des Zoo Neuwied nun eine moderne, leistungsstarke und architektonisch ansprechende Gastronomie zur Verfügung, die beispielhaft für den technologischen Stand moderner Modulbauweise im Foodservice-Sektor steht.