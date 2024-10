ROKA Werk kommt nach Salzburg

ROKA Werk kommt auf die „Alles für den Gast“ nach Salzburg



ROKA, der Premiumhersteller für mobile Gastronomiesysteme, wird vom 9. bis 12. November 2024 auf der Messe "Alles für den Gast" in Salzburg vertreten sein. Dort präsentiert das Unternehmen sechs innovative Exponate. Zwei Fahrzeuge für Streetfood, zwei Fahrzeuge für Eisverkauf und 2 mobile Stände vom Typ Top Box mit absenkbarem Dach.



Contrailer Streetfood:



Dieser Verkaufsanhänger in der Version Streetfood, basiert auf einem Seecontainer und kann hydraulisch abgesenkt werden, sodass das Fahrgestell vor Ort unsichtbar ist. Der Contrailer bietet auf 15 Quadratmetern viel Platz und ist die perfekte Lösung für Streetfood-Anbieter. Seine geräumige, mobile Küche kann nach individuellen Wünschen gestaltet werden.



Baserunner Eis:



Der speziell für den Eisverkauf entwickelter mobile Verkaufsstand, besticht durch sein ansprechendes Design und seine benutzerfreundliche Handhabung. Ausgestattet mit einem optionalen Batteriepaket, sorgt der Baserunner auch während der Fahrt für eine durchgehende Kühlung und bietet somit eine ideale Lösung für mobile Eisverkäufer.



Easy Up Eis:



Als flexibel einsetzbarer Food-Truck eignet sich der kleinste Selbstfahrer von ROKA ideal für Streetfood-Anbieter und Caterer. Mit seinem tollen Design ist er ein Eyecatcher auf jeder Veranstaltung.



Roadrunner Pizza:



Der bewährte Klassiker von ROKA wird in einer speziellen Ausführung für den Pizza-Verkauf vorgestellt. Mit diesem Konzept ermöglicht der Roadrunner das Zubereiten und den Verkauf von ofenfrischer Pizza – ideal für Standorte mit hoher Kundenfrequenz.



Topbox:



Ein Highlight der Messe ist die neue Topbox – ein vollständig ausgestatteter Verkaufsstand, der in zwei Versionen präsentiert wird: als Bar und als Waffelstand, Letzteres in Zusammenarbeit mit der Firma Neumärker. Das Waffelkonzept wird live in Aktion vorgeführt, damit Besucher die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Topbox hautnah erleben können. Besonders beeindruckend ist das höhenverstellbare Dach, das je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden kann.



Mit dieser breiten Produktpalette deckt ROKA sämtliche Anforderungen an mobile Gastronomielösungen ab und bietet Unternehmern die Möglichkeit, ihre Konzepte mit flexiblen und modernen Systemen zu erweitern.



Besucher der Messe „Alles für den Gast“ sind herzlich eingeladen, den Stand von ROKA mit Standnummer A-0102 zu besuchen und die neuesten Entwicklungen im Bereich mobiler Gastronomie zu entdecken.

