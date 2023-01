Neu, anders und trotzdem traditionell ritter: Tradition trifft Moderne

Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit ist es soweit: ritterwerk zeigt sich im neuen Look und präsentiert seine neue Homepage! Anders sollte es sein, jünger, moderner, frischer und trotzdem traditionell – so entstand nicht nur ein überarbeitetes Corporate Design, sondern auch der Leitspruch: Tradition trifft Moderne.



Das bayrische Traditionsunternehmen ritterwerk hat in den letzten Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit am 25.01.2023 das überarbeitete Corporate Design, sowie die neue Homepage veröffentlicht werden können.



Neu sollte es sein, anders als bisher, und trotzdem traditionell ritter bleiben. Wie das Sprichwort so schön sagt: Neue Besen kehren anders! Herr Michael Schüller, Geschäftsführer vom ritterwerk: „Junge Leute bringen immer frischen Wind mit und so auch meine Söhne! Moritz und Lorin sehen manche Sachen mit ganz anderen Augen und ändern auch mal das, was eigentlich schon ganz gut läuft. Aber genau das ist es, was Unternehmen erfolgreich macht: Veränderung! Wir sind alle stolz und begeistert von unserem neuen Corporate Design, sowie der neuen Homepage.“



Moritz und Lorin Schüller: „Wir kennen das ritterwerk seit jungen Jahren. Diese lange Zeit führt zu einer tiefen Verbundenheit mit dem Unternehmen. Das ritterwerk geht mit der Zeit und das bedeutet Veränderung. Das ganze Team hat in den letzten Monaten viel Arbeit und Herzblut in das neue Design und die Homepage gesteckt, umso mehr freuen wir uns, dieses endlich präsentieren zu können!“



Der Auftritt von ritter wurde zwar modernisiert, wer aber genauer hinsieht wird erkennen, dass das Logo auf alte Tage zurückblicken lässt. In Verbindung mit dem Zusatz „Quality since 1905“ verdeutlicht das ritterwerk den Schwerpunkt auf die Tradition und Werte des Unternehmens. Auch „made in Germany“ bleibt nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie und bekommt ein neues Logo! Die Kombination der beiden Logos setzt ein klares Statement: Qualität und „made in Germany“ machen das ritterwerk aus.



Die neue Homepage hingegen wurde von Grund auf verändert. Hier wurde nicht nur das Design angepasst, sondern eine komplett neue Struktur implementiert. Der Fokus in der Entwicklung lag bei der Nutzerfreundlichkeit für den Endkunden. Eines der Hauptziele war es, diesen in Zukunft bestmöglich durch die Produkte des ritterwerk navigieren zu können. Nach wie vor besteht die Möglichkeit Hausgeräte, sowie Ersatzteile über die Homepage direkt beim Hersteller zu kaufen.



Den ersten offiziellen Auftritt im neuen Look wird es auf der Messe ambiente in Frankfurt geben. Besuchen Sie uns also an unserem Stand in Halle 8.0 Stand C 30 – wir freuen uns auf Sie!