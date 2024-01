Fachhandelsorientierung, Marken-Relaunch mit persönlicher Note und eine neue Produktlinie

ritterwerk: Neue Fachhandelsstrategie, emotionales Markenfacelift und die neue Produktlinie „professional“ unter dem Einfluss der Nachfolgegeneration Moritz und Lorin Schüller.





Neue Fachhandelsstrategie

Das traditionsreiche deutsche Unternehmen ritterwerk GmbH, bekannt für seine hochwertigen Küchengeräte, kündigt eine entscheidende strategische Neuausrichtung an: Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel! Im Zuge dieser Neuausrichtung stellt ritter dem Fachhandel kostenlose Warenpräsenter zur Verfügung. Die edlen Verkaufshilfen entlasten den Fachhändler bei der täglichen Arbeit, indem sie den Verbrauchern bereits vor dem Verkaufsgespräch übersichtlich wichtige Informationen über ritter Geräte liefern. Kombiniert mit einem cleveren Ordnungssystem hilft der Warenpräsenter nicht nur Zeit zu sparen, sondern ist auch ein optisches Highlight für jeden Verkaufsraum!



Emotionaler Marken-Relaunch

Diese Initiative ist Teil eines umfassenden Marken-Relaunches, der darauf abzielt, die Marke emotionaler und kundennäher zu gestalten. Hinter dieser Neuausrichtung stehen Moritz und Lorin Schüller, die Nachfolgegeneration des Familienunternehmens, die sich zum Ziel gesetzt haben, ritter in eine neue Ära zu führen.



ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

Präzise Feinschneider und Küchengeräte in zeitloser Ästhetik machen aus Ihnen den souveränen Meister des Genusses. Zubereitet wird nur, was direkt verbraucht wird, so kombinieren Sie Frische und Nachhaltigkeit bei sich zuhause. Es muss nicht mehr sein, es muss nicht kompliziert sein, es muss nur perfekt zubereitet sein.



Diese Neupositionierung von ritter unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sich an die verändernden Bedürfnisse der Kunden anzupassen, während die Werte und die Qualität, die ritterwerk seit über einem Jahrhundert definieren, beibehalten werden.



Produktlinie „professional“

Die semi-professionellen Allesschneider von ritter repräsentieren den Höhepunkt an Präzision und Qualität. Entwickelt für die Küche zu Hause als auch für anspruchsvolle Hobbyköche, verkörpern diese Schneidemaschinen die perfekte Verbindung von Form und Funktion, für die ritterwerk bekannt ist. Ideal für kulinarische Enthusiasten, setzen die semi-professionellen Feinschneider einen neuen Standard im Bereich der Küchenausstattung und kombinieren den hohen Qualitätsanspruch von ritter mit den Anforderungen von professionellen Geräten.



Die Warenpräsenter, den Marken-Relaunch und den Feinschneider live auf der ambiente in Frankfurt erleben! Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand C30 in Halle 8.0.