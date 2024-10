COP 16: „Natur ist keine Ware“

Heute beginnt in Cali (Kolumbien) die 16. UN-Weltnaturkonferenz - UN-Konferenz über biologische Vielfalt (COP 16).Zum Beginn der COP 16 sagt Marianne Klute, Vorsitzende von Rettet den Regenwald e.V.:„Der Verlust der Biodiversität ist eine der großen Krisen unserer Zeit, gepaart mit der Klimakrise. Die Regierungen der Welt müssen die Tragweite des Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten endlich anerkennen und wirksame Schritte zum Schutz der Natur unternehmen.„Für den Schutz der Natur sind viele Milliarden Euro nötig. Regierungen, EU, UN, Unternehmen und Lobbyisten propagieren dazu Biodiversitäts-Zertifikate und Ausgleichszahlungen. Diese sind jedoch gefährliche Ablenkungsmanöver!- wirksame Gesetze, Regulierungen und Abkommen statt Markt und freiwillige Maßnahmen.- Anerkennung und Durchsetzung der Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften.- Abschaffung klima- und umweltschädlicher Subventionen von Staaten und der EU und ihre Umlenkung in den Klima- und Naturschutz.- Finanzierung von Klima- und Naturschutz durch Finanztransaktionssteuer und ähnliche Mechanismen.- Sicherstellung, dass Gelder zu einem großen Teil direkt an indigene Völker und lokale Gemeinschaften fließen.- Änderung von klima- und umweltschädlichen Produktions- und Konsummustern.- Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und einen umweltfreundlichen Umstieg zu erneuerbaren Energien.“Petition „Natur darf nicht zur Ware werden“Um auf die Gefahren von Offsets und Biodiversitäts-Zertifikate aufmerksam zu machen, hat Rettet den Regenwald e.V. diegestartet.