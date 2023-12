Ralf Moll Fastensuppen: Eine leckere Erfolgsgeschichte

Fruchtsuppe mit Pflaume, Aprikose und Dattel

Brokkolisuppe mit Kokos und Sesam

Rote-Bete-Suppe mit Meerrettich und Zitrone

Rote-Linsensuppe mit Apfel und Curcuma

Karottensuppe mit Orange und Curry

Tomatensuppe mit Mango und Kokos

Süßkartoffelsuppe mit Kokos und Ingwer

Vegan

Glutenfrei

Lactosefrei

Zuckerfrei

Aus Biozutaten

Kalorienreduziert (40 bis 60 kcal pro 100 g)

Basisch

Reich an Ballaststoffen

Reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen

3 Tage Fasten, plus Vorbereitungs- und Aufbautage

schmackhafte Fatburner-Suppenrezepte

Tägliche Fasten-Begleitung durch Ralf Moll und sein Team

14 Motivationsvideos

4 Yogavideos

3 Power-Workouts

4 Entspannungsvideos mit Heilfrequenzen (Binaural Beats)

13 Info-Videos rund ums Fasten, Darmgesundheit, Übersäuerung & Co.

Extra: Basischer Rezepte-Guide mit 52 leckeren Rezepten zum Abnehmen und Entsäuern

Wer beim Stichwort Suppe an Gulasch- oder Spargelcremesuppe aus der Dose oder sogar aus der Tüte denkt, hat die letzten zehn Jahre verschlafen. Fertigsuppen sind heute gesund, meist fleischlos, enthalten hochwertige Zutaten und sind eine praktische schnelle Mahlzeit ohne die Risiken von üblichem Fast Food. Statt in Konservendosen werden sie in Gläser abgefüllt. So kann man sich schon einen ersten Eindruck von der Suppe machen, die drinsteckt. Die Marktdaten zeigen für dieses Segment seit Jahren einen Aufwärtstrend, der seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Suppen aus dem Glas treffen auf ein Bedürfnis, sich mit einfachen Mitteln gesund zu ernähren, ohne viel Zeit investieren zu müssen. Als Detox-Kur haben Suppen inzwischen Säfte abgelöst, sie enthalten weniger Zucker, sättigen besser und wärmen von innen. Soup-Clubs und Suppen-Bars in den Städten versorgen die Büroarbeiter mit gesunden Mittagsmahlzeiten und Snacks. Ein wahrhaft nachhaltiger Trend!Ralf Moll, Ernährungswissenschaftler und Gründer des Fastenzentrums Birkhalde im Schwarzwald ( www.typfasten.de ) erkannte schon früh das Potenzial von gesunden Fertigsuppen aus dem Glas. Die Idee entstand im Jahr 2015 in der Küche des Fastenwanderzentrums. Dort wurden täglich die frischen, leckeren Suppen für die Fastenden zubereitet. Die veganen Bio-Suppen schmecken nach dem Gemüse, das drin ist und sonst nichts. So waren bereits viele Fastenwanderer zu Suppenfans geworden. Im Laufe der Jahre entstand ein großer Fundus an köstlichen Rezepten, und die Fastenden fragten immer wieder nach den Rezepten, damit sie sich die schmackhaften Suppen auch zu Hause zubereiten konnten.Warum also nicht die beliebten Fastensuppen herstellen lassen, abfüllen und einer größeren Zielgruppe anbieten? Eine Idee, die sich zur echten Erfolgsgeschichte entwickelte. Die Rezepte stammen aus der Fastenküche, hergestellt werden die Ralf Moll Bio-Fastensuppen in einer kleinen Bio-Manufaktur in Gütersloh, täglich erfreuen sich viele Fans in ganz Deutschland daran. Inzwischen wurden schon über 200.000 Gläser produziert und weggelöffelt. „Wichtig war uns, Suppen zu entwickeln, die satt machen, aber trotzdem kalorienreduziert sind,“ so Fastenleiter Ralf Moll, „80 Prozent unser Teilnehmer fasten mit Suppen, denn die werden von allen vertragen, reinigen den Darm und stabilisieren Kreislauf und Blutzucker. Fasten mit Suppen ist auch für den Winter und für Fasteneinsteiger die Top-Empfehlung!“ Weiterer Pluspunkt: Mit den Ralf Moll Fastensuppen kann jeder auch einfach mal einen Suppentag einlegen und bequem zu Hause fasten.Die Suppen schmecken wie selbst gekocht und sind in 6 leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich. Von der süßen Fruchtsuppe mit Pflaumen und Datteln bis zur würzigen roten Linsensuppe findet hier jeder seinen Favoriten. Die Topseller sind übrigens Brokkoli, Rote Linsen und Süßkartoffel. Unvergleichlich cremig, lecker und naturbelassen schmecken sie aber alle.Wer die 6 Sorten nebeneinander stellt, erkennt gleich, dass hier alle Farben vertreten sind. Ralf Moll: „So wird ein großes Spektrum der wertvollen sekundären Pflanzenstoffe abgedeckt – super fürs Immunsystem und für die Zellen!“ Die Suppen sind blitzschnell löffelbereit: Einfach nur erwärmen, und schon kann der Genuss beginnen. Allen Sorten gemeinsam sind ihre inneren Werte.Wer das Fasten mit Suppen kennenlernen möchte, kann sich zum Online Blitzfasten-Coaching von Ralf Moll ( www.fasten-shop.de/online-kurse-ralf-moll ) anmelden. Das neue Onlineangebot ist ideal für alle Fastenanfänger, die wenig Zeit haben, denn es lässt sich perfekt in den Alltag integrieren. Es ist kein Urlaub und keine Reise in ein Fastenzentrum nötig. Einfach die Fastensuppen zum Blitzfasten-Coaching dazu bestellen, und schon kann es losgehen – fasten kann nicht einfacher und bequemer sein. Die durchgehende professionelle Betreuung sorgt dafür, dass alles perfekt läuft.