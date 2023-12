Intervallfasten: Der Megatrend jetzt noch effektiver

Empfindungsnaturell, Vata, Reh

Bewegungsnaturell, Pita, Tiger

Ernährungsnaturell, Kapha, Bär

Großer interaktiver Typentest für Reh, Tiger, Bär – Nur, wer seinen Typ kennt, kann körpergerecht fasten und abnehmen!

Ausgeklügelte 10-Tages-Pläne für jeden Typen mit speziell abgestimmter Nahrung, Mahlzeiten und Tipps –dazu Einkaufslisten für die einfache Umsetzung

Tägliche Motivationsmail mit Tipps und Tricks aus der langjährigen Fastenerfahrung von Ralf Moll – Motto: lerne von den Besten!

Tägliche Videos mit wichtigem Ernährungswissen von Ralf Moll – wie funktioniert basische Ernährung, wie gleiche ich den Säure-Basen-Haushalt aus, was steckt hinter der 70/30-Regel, was kennzeichnet die verschiedenen Typen und wie erkenne ich sie?

Säure-Basen-Poster und Tabelle

77 basische Rezepte für den Alltag

6 basische Kochvideos mit tollen Anregungen und Rezepten

Workout-Videos mit Yoga und Fitness-Anleitungen

Zugang zu Entspannungsübungen mit Musik

Intervallfasten ist einer der empfehlenswertesten und wirkungsvollsten Diät-Trends der vergangenen Jahre. Zahlreiche Studien untermauern den positiven Effekt der gezielten Esspausen auf Gewicht, Gesundheit und als Schutz vor frühzeitiger Alterung. Doch wie so oft, passt nicht jeder Deckel auf jeden Topf. Wenn es um Diäten, das Fasten und gesundheitliche Maßnahmen geht, gilt: Starre Konzepte können niemals die Lösung sein. Flexible, weiche Ansätze, die Spielraum für individuelle Lösungen bieten, sind das Maß aller Dinge.Das erkannte Ernährungswissenschaftler Ralf Moll bereits vor über 30 Jahren. Als damaliger Mitarbeiter einer Fachklinik für Ernährungstherapie stellte er fest, dass das dort praktizierte Fasten mit Saft für einige Patienten hervorragend funktionierte, andere fühlten sich damit gar nicht wohl. Vor allem gestresst-nervöse Menschen, die leicht frieren und zu Blässe neigen, kamen mit der Therapie nicht zurecht. Diesen Patienten „verordnete“ er warme Suppen und strich die sauren Früchte komplett von deren Speiseplan, damit sich der gereizte Darm beruhigen konnte. Das tat den „Kältetypen“ sehr gut. Störungen wie Neurodermitis konnten komplett abheilen. So kam er auf die Idee für das typgerechte Fasten.Fastenexperte Moll begann, die Menschen genauer zu beobachten – wie konnte man sie einteilen? Welche Kategorien boten sich an? Und so befasste er sich mit der Typenlehre nach Carl Huter, der die Menschen nach ihrer Physiognomie und ihrem Temperament in drei Naturelle einteilte: Bewegungs-, Ernährungs- und Empfindungsnaturell. Auch in die ayurvedische Typenlehre mit den drei sogenannten Doshas Pita, Kapha, Vata vertiefte sich Ralf Moll und entwickelte aus beiden Modellen maßgeschneiderte, typgerechte Empfehlungen für das Fasten, die Ernährung und die Bewegung, die er seit vielen Jahren in seinem eigenen Fastenzentrum ( www.typfasten.de ) erfolgreich anwendete.In seinen Fastenwanderkursen und auf Vorträgen stellte er jedoch immer wieder fest, dass diese Einteilung zu abstrakt und zu wenig nachvollziehbar war. So entstand die eigene Typenlehre nach Moll, die jeder leicht nachvollziehen kann. Die Moll’schen Fastentypen sind das Reh (Kältetyp, schwache Verdauung, nervös, kann nicht gut mit Hunger umgehen), der Bär (robust, immer hungrig, kann aber gut hungern, gemütlich, ruht in sich) und der Tiger (bewegungsorientiert, hitzig, kommt gut mit Kälte klar). Natürlich sind die meisten Menschen Mischtypen, doch in der Regel überwiegt ein Naturell. Und daran kann man sich bei der Ernährung und bei der Belastbarkeit des Verdauungssystems bestens orientieren.Was bedeutet das fürs Intervallfasten? Ein kälteempfindliches Reh, das es gewöhnt ist, den ganzen Tag kleine Nahrungsmengen zu sich zu nehmen, ist überfordert mit einem zu langen Fastenintervall, wie zum Beispiel beim 16:8 Intervallfasten. Es wird schlechte Laune bekommen, vielleicht unter Kopfschmerzen leiden, frieren und sich schwach fühlen. Also passte Diplom-Ökotrophologe Moll das Intervall an diesen Typ an. Für das Reh genügt es völlig, ein 12-stündiges Fastenintervall einzuhalten. Damit kommt es bestens klar, wird trotzdem abnehmen und die Autophagie (eine intensive Zellreinigung) wird auch bei diesem etwas kürzeren Nahrungsverzicht angeregt. Ganz anders der Bär! Er kann bestens 16 Stunden lang ohne Nahrung auskommen. Dafür darf er sich dann in der Essensphase satt essen. Wenn er ordentlich abnehmen möchte, sollte er sich aber auf zwei Mahlzeiten pro Tag beschränken. Der Tiger fastet am besten im Intervall 14:10, also 14 Stunden verzichten, 10 Stunden Essensphase. Er kommt prima mit Früchten, Säften und Salaten klar, die sein hitziges Gemüt kühlen. Wichtig für ihn: Ohne Bewegung geht nichts!Mit dem typgerechten Fasten und Intervallfasten hat Ralf Moll die besten Erfahrungen gemacht. Wer fastet, will sich etwas Gutes tun und sich nicht bestrafen. Wer typgerecht fastet, fastet erfolgreicher, mit besserer Laune, fühlt sich wohler und auch der gesundheitliche Nutzen ist größer, so sein Fazit für beide Fastenarten.Neugierig geworden? Das typgerechte Intervallfasten kann jeder beim Online-Coaching von Ralf Moll ( www.fasten-shop.de/online-kurse-ralf-moll ) kennenlernen. Das neue Onlineangebot von Ralf Moll ist ideal für alle, die sich bisher noch nicht an das Intervallfasten herangetraut haben oder beim ersten Versuch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das typgerechte Intervall-Fasten mit Reh, Tiger oder Bär ist erhältlich im Fasten-Shop von Ralf Moll ( www.fasten-shop.de ).