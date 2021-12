Das 5-Wochen-Programm für ein starkes Immunsystem

Ralf Moll Typgerecht Fasten & Fastensuppen

Über die Autoren:



► Ralf Moll ist Ernährungswissenschaftler und ausgewiesener Fastenexperte. Nach seinem Studium sammelte er Erfahrungen in einer Fachklinik in Villingen, bevor er sich 1996 mit seinem eigenen Fastenzentrum Birkhalde in Sulz am Neckar im Schwarzwald selbstständig machte. Er ist Begründer des Typ-Fastens, des typgerechten Intervallfastens und des Onlinefastens. Sein profundes Wissen gibt er auf bundesweiten Erlebnisvorträgen und beim Fastenwandern im Schwarzwald, in der Toskana und auf La Palma weiter. Im Rahmen seiner Fastenseminare hat er mittlerweile vielen tausenden Teilnehmern geholfen, zu regenerieren, Gewicht zu verlieren und fitter und energiegeladener zu leben.



► Benjamin Börner ist Integrativmediziner, Heilpraktiker und Osteopath, Experte für biologische Medizin sowie Spezialist für Zellregeneration und Entgiftungsverfahren. Seinen persönlichen Zugang zur Alternativmedizin fand er bereits in jungen Jahren: sein Weg zum Profi-Tennisspieler wurde durch eine schwere Erkrankung beendet, die durch eine akute Schwermetall-Vergiftung ausgelöst wurde.

Durch viele Fort- und Ausbildungen, z.B. in bioenergetischer Funktionsdiagnostik, Metallentgiftung und Mitochondrienmedizin, verfeinert und aktualisiert er fortlaufend sein Wissen. Zusammen mit seiner Ehefrau Ines betreibt er als Inhaber und medizinischer Leiter seit 2009 in Tübingen eines der führenden und größten Zentren für integrative Medizin ("Börner Lebenswerk"). Hier hat er im Laufe der Jahre vielen tausenden Patienten zu einem gesünderen, vitaleren und besseren Leben verhelfen können.