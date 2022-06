Wandern mit den Förstern

Mit neuem Wanderführer Hessens Wälder entdecken

Mit dem neuen Wanderführer aus dem Peter Meyer Verlag entdecken Sie den Wald mit den Augen der Förster. 26 Rundwanderwege wurden vom Landesbetrieb HessenForst zusammengestellt und getestet. Sie führen durch den »urwaldartigen Norden«, mit Edersee und Urwaldstieg, durch die ehemals vulkanische »feurige Mitte« auf dem Hoherodskopf oder den sonnigen Odenwald. Geeignet ist das Buch auch für Familien und wenig geübte Wanderer. Die Angabe des Schwierigkeitsgrads bei jeder Tour erleichtert die Auswahl. Mit 8 – 20 km und 2,5 – 6,5 Stunden Gehzeit sind die Touren angenehme Tagesausflüge. Am Wegesrand warten spannende Natursehenswürdigkeiten und ein Barfußpfad für Kinder. Fundierte Hintergrundinfos zu Wald, Wild und Naturschutz bieten Einblicke in die Arbeit der Förster. Und da wandern bekanntlich hungrig macht, haben sie zahlreiche Einkehrmöglichkeiten ausfindig gemacht. Für alle, die ein ganzes Wochenende in Hessens schönsten Wäldern unterwegs sein wollen, sind zusätzlich Unterkünfte angegeb en. Bei der Orientierung im Wald helfen GPS-Daten und auf den Text abgestimmte Karten. Alle Touren sind mit Bus und Bahn erreichbar. Also nichts wie raus in Hessens Wälder und auf den Spuren der Förster wandern!



NEU



Waldwandern Hessen

Auf Försters Pfaden durch die schönsten Wälder



von HessenForst

102 Fotos, 26 Routenkarten mit Rettungspunkten, Übersichtskarte,

GPS-Daten kostenlos. Veganer Druck in Deutschland auf 100 % Recycling­papier. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Klima­neutral..

256 Seiten • 24,00 EUR • 2022-06

ISBN 978-3-89859-335-9, 978-3-89859-016-7

3. aktualis. Auflage



Wer kennt den Wald besser als die Förster? Werden auch Sie Experte, denn in diesem Wanderführer steht echtes Insider-Wissen. 26 Rundwege von 8 bis 20 km Länge, 26 Karten, genaue Wegbeschreibungen und über 130 Serviceadressen sorgen für entspanntes und schönes Wandern.