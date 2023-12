Nachhaltig Leben und Wirtschaften: Kulinarischer Bildreiseführer „Rezepte für eine lebenswerte Stadt“

Nachhaltiges Leben und Wirtschaften ist in den letzten Jahren für Städtebewohner immer wichtiger geworden. Ein bedeutsamer Teil entfällt auf die immer populärer werdende „Slow-Food“-Bewegung. Als Gegenpol zum Fast Food setzt diese Bewegung auf genussvolles, aber bewusstes Essen, das auf regionalen Zutaten und traditionellen Herstellungsverfahren basiert. Gänzlich im Zeichen dieser kulinarischen Nachhaltigkeit stellt der reich bebilderte Reiseführer „Rezepte für eine lebenswerte Stadt“ nachhaltig wirtschaftende Orte in Deutschland sowie deren regional-typische Rezepte vor.



Wertvolle Impulse zur Nachhaltigkeit



Dass Nachhaltigkeit mehr als nur ein Wort ist, zeigt der 144 Seiten starke Bildband vom Herausgeber cittaslow e.V. Im Fokus stehen alle 23 Mitgliedsorte, die nachhaltiges Leben und Wirtschaften fördern. Mit ihren selbst auferlegten strengen Regeln wollen die zugehörigen Gemeinden den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stärken sowie zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit beitragen.



Ihre Resultate können sich interessierte Leserinnen und Leser in dem 144-seitigem Buch anschauen. Nach einem Vorwort über die internationale Vereinigung der lebenswerten Städte cittaslow folgen informative Porträts zu allen 23 Ortschaften mit ihren sehenswerten Highlights. Von der Nordseeküste bis zum Alpenvorland lernen die Leser nicht nur die schönsten Plätze der Städte, sondern auch regionale Produkte und kulinarische Spezialitäten von ausgewählten Slowfood-Lokalen kennen. Im Bundesland Schleswig-Holstein bewegen sich die Leserinnen und Leser in Meldorf zum Beispiel im Zyklus der Natur und entdecken in der bundesweit einzigartigen Beiderwand-Weberei die bis heute lebendige Handwerkskunst neu. Reich an Geschichte sind auch „Genussorte“ wie Bischofsheim im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, dessen mittelalterlicher Stadtkern historische Traditionen bis heute bewahrt.



Kulinarische Überraschungen zum Staunen und Nachkochen



Auch die kulinarischen Genüsse finden im klimafreundlichen Reiseführer dank der dazugehörigen Rezepte ihren Platz. Pikantes Wok-Kohlgemüse, ein veganer Spargelsalat nach Großmutters Rezept oder die in Nussbutter pochierte Lachsforelle: Alle 23 regionaltypischen Rezepte kommen direkt aus den Kochtöpfen von ausgewählten „Slow-Food“-Sterneköchen und laden passionierte Hobbyköche zum Nachmachen ein. Ein informatives wie inspirierendes Buch voller wertvoller Impulse zur klimafreundlichen Lebensart, das den Leserinnen und Lesern die Relevanz der nachhaltig wirtschaftenden Stadtentwicklung näherbringt.