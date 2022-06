pmv PETER MEYER VERLAG Am Weidenberg 18 55291 Saulheim in Rheinhessen , Deutschland http://www.petermeyerverlag.de

Kochen wie Gott in Rheinhessen

Neues Kochbuch zum Thema Wein frisch erschienen

Ob Tomate, Feige, Mandel oder die Weinrebe selbst – vieles ist einst nach Rheinhessen »eingewandert« und aus der heutigen kreativen Küche nicht mehr wegzudenken. In diesem Kochbuch werden traditionell-bodenständige Zutaten – vielleicht sogar aus dem eigenen Garten – zu modernen Gerichten verwandelt. Beigestellt ist stets der passende Wein.

Die Künstlerin, Köchin & Gärtnerin Nicole Schmuck-Kersting hat ihren Garten genau unter die Lupe genommen und zusammen mit ihrem Sohn und Koch Aron Kersting das illustrierte Kochbuch

»Wein im Topf« kreiert. Monat für Monat führen sie Kochbegeisterte und Genussmenschen

durch Garten, Küche und Weinberg und leiten sie an, moderne Speisen zu zaubern sowie immer den passenden Wein – zum Kochen oder Trinken – parat zu haben.

Durch liebevolle, handgezeichnete Illustrationen und Handlettering von Nicole Schmuck-Kersting erhält der Hobby-Sommelier wertvolle Tipps zum Wein- und Kochgenuss.

Mit umweltfreundlicher Herstellung, der Auszeichnung mit dem Blauen Umweltengel, der Fadenbindung sowie der hochwertigen Illustrationen eignet sich dieses Buch perfekt als Geschenkbuch für Hobbyköche, Weinliebhaber und regional Verwurzelte.



Wein im Topf

Lieblingsgerichte aus Garten & Weinberg



von Nicole Schmuck-Kersting, Aron Kersting, Annette Sievers

Handlettering und Illustrationen von Nicole Schmuck-Kersting, 12 doppelseitige Kalenderblätter illustrieren den Monat, 12 gemalte Kuchenrezepte und 1 Doppelseite Käse zum Wein machen Appetit auf Gutes. Zahlreiche von Hand gezeichnete Illustrationen und Schriften schmücken das ganze Buch.,

Lesezeichen beiligend. Umweltfreundlicher Druck auf 100 % Recyclingpapier, vegan, klimaneutral und mit Blauem Engel ausgezeichnet.

144 Seiten • 32,00 EUR • 2022-04

ISBN 978-3-89859-921-4,

Novität



»Wein im Topf« zeigt die Vielfalt an Lebensmitteln der Region Rheinhessen und die ebenso große Vielfalt an Weinen. Rezepte und Weinempfehlungen sind nach Aromen aufeinander abgestimmt und ausgewählt nach Erntezeiten – eine Garantie für Frische.