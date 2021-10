Grünes Klassenzimmer in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee feierlich eröffnet

Anlässlich der 85. Mitgliederversammlung des Pfahlbauvereins wurde am 15. Oktober in Unteruhldingen im Rahmen einer Feierstunde die neue Steinzeitwerkstatt feierlich eröffnet. Das „Grüne Klassenzimmer“ im Pfahlbaumuseum am Bodensee ergänzt als neuer Schulungsraum die Führungen und Rundgänge im Freilichtmuseum und den interaktiven Parcours auf dem Freigelände. Es dient Schulklassen und Gruppen für Kurse zu den Themen Ernährung, Umwelt, archäologische Methoden und Steinzeittechnologie. Das „Grüne Klassenzimmer“ im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen soll jungen Museumsbesuchern einen bewussten Umgang mit der Natur vermitteln. Ziel ist es, in direktem Kontakt mit den Objekten aus der Zeit der Pfahlbauer Kenntnisse über die Natur von damals und von heute zu erarbeiten. Das Verständnis über die Veränderungen von Landschaft, Umwelt und Klima soll dabei geschärft werden. Methoden der Dendrochronologie werden im Rahmen pädagogischer Projekte ebenso berücksichtigt wie die Bedeutung von Biologie, Zoologie und anderer Naturwissenschaften. Im barrierefreien Neubau können Museumsgäste Archäologie hautnah erleben. Das Einrichtung des neuen Vermittlungsmodul „Grünes Klassenzimmer“ wurde durch das „Soforthilfeprogramms Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ unterstützt. Gefördert wurde das Projekt Heimatmuseen „durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“. Die Pfahlbauten freuen sich, ein neues pädagogisches Modul zur Verfügung zu haben, welches auch im Winterhalbjahr genutzt werden kann und das im Rahmen des geplanten Umbaus des Museums neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

