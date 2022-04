PEUGEOT und Silver Star Auto: Start der Montageproduktion in Ghana

Das am 25. März eingeweihte Montagewerk von Silver Star Auto in Tema, Ghana, stellt ab sofort den PEUGEOT 3008 her und wird demnächst das neue leichte Nutzfahrzeug, den 1-Tonnen-Pick-up PEUGEOT LANDTREK, produzieren. Silver Star Auto ist exklusiver Handelspartner der Marken PEUGEOT und Citroën in Ghana. Die neue Partnerschaft zwischen PEUGEOT und Silver Star Auto trägt zur Internationalisierung von PEUGEOT bei und stärkt das Image und die Präsenz des Unternehmens in Afrika.



Der Beginn der Produktion des PEUGEOT 3008, des weltweit beliebten SUV, im Montagewerk von Silver Star Auto markiert einen Meilenstein in der Partnerschaft zwischen PEUGEOT und Silver Star Auto in Ghana. Das neue Montagewerk beherbergt die Produktionslinien der Modelle von PEUGEOT in eigenen Bereichen. Die anfängliche Produktionskapazität beläuft sich auf 4.500 Fahrzeuge pro Jahr. Das Werk in Tema, Region Accra, Ghana, befindet sich im Besitz der Familie Kalmoni.



Nach einer kommerziellen Partnerschaft, die 2019 begann, importiert und vertreibt Silver Star Auto eine breite Palette an Modellen von PEUGEOT, die verschiedene Mobilitätsbedürfnisse abdecken: die SUV PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008, die Limousinen PEUGEOT 301 und PEUGEOT 508 sowie das leichte Nutzfahrzeug, den Pick-Up PEUGEOT LANDTREK (800 Kilogramm Segment, montiert in Tunesien). Jedes Modell verkörpert die Werte von PEUGEOT: Spitzenleistung, Charme und Emotion, die für markantes Design, intuitiven Fahrspaß und Qualität stehen.



Mit über 25 Jahren Erfahrung hat Silver Star Auto eine starke Tradition und Präsenz auf dem ghanaischen Automobilmarkt mit landesweiten Servicestellen, die die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden von PEUGEOT im Verkauf und Kundendienst erfüllen.



Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Wir sind begeistert von der Entwicklung unserer Partnerschaft mit Silver Star Auto. Die Produktion des PEUGEOT 3008 und bald auch des PEUGEOT LANDTREK Pick-up im Montagewerk in Ghana wird die Beschäftigung und die Lokalisierung fördern. Die Partnerschaft trägt zur Internationalisierung von PEUGEOT bei, die eine meiner Prioritäten für die kommenden Jahre ist.“



Samir Cherfan, Chief Operating Officer von Stellantis, Naher Osten und Afrika, sagte: „Wir freuen uns, einen neuen Meilenstein mit Silver Star Auto bekannt zu geben. Unsere Partnerschaft erreicht eine neue Phase, die zum Wachstum der Automobilindustrie in Ghana beitragen wird. Wir sehen ein starkes Potenzial und große Chancen für unsere Marken in Ghana und freuen uns darauf, unseren Kundinnen und Kunden die besten Mobilitätslösungen anbieten zu können".



Asad Nazir, CEO von Silver Star Auto, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit der Montage der Modelle von PEUGEOT in unserem Silver Star Auto-Werk in Ghana zu beginnen. Die Marke PEUGEOT bietet ein sehr hochwertiges Angebot an Fahrzeugen, die effizient und erschwinglich sind und über verbesserte Sicherheitsmerkmale verfügen. Wir bei Silver Star Auto sind bestrebt, Fahrzeuge zu liefern, die den Erwartungen der fachkundigen und anspruchsvollen Kundinnen und Kunden von heute entsprechen."