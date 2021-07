PEUGEOT und Samsonite bringen Handgepäck auf den Markt

PEUGEOT erweitert sein Angebot an Lifestyle-Produkten und behauptet seine gehobene Position mit einem Trolley, der mit dem neuen Logo von PEUGEOT versehen ist. Basierend auf dem robusten Samsonite C-Lite Modell wird sein ikonisches Design Fans und Vertreter der Löwenmarke ansprechen. Der Trolley ist widerstandsfähig, leicht und praktisch mit vier Rollen und somit ideal für Wochenend- oder Geschäftsreisen geeignet. Er ist ab sofort zu einem Preis von 399 Euro inkl. MwSt. im Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich.Da die Automobilwelt und das Reisen eng miteinander verbunden sind, hat sich PEUGEOT mit Samsonite zusammengeschlossen, um den Handkoffer zu verkaufen. Die beiden Marken bekräftigen ihre Position als High-End-Generalisten und zielen darauf ab, Reisende zu überzeugen. Das ikonische muschelförmige Design des Koffers ist untrennbar mit dem stabilen Sortiment des Gepäckherstellers verbunden. Das Wappen mit einem Löwenkopf im Profil, das neue PEUGEOT Logo, wird durch die schlichte schwarze Farbe des Koffers hervorgehoben.Der neue Handkoffer mit dem PEUGEOT Logo ist das Modell Samsonite C-Lite. Sein CURV-Material ist solide und leicht und verleiht ihm hohe Widerstandsfähigkeit. Seine Abmessungen (55 x 40 x 20 cm bis 23 cm mit Erweiterungsmöglichkeit) und sein Gewicht von 2,1 Kilogramm machen ihn zum idealen Begleiter am Wochenende oder für Kurztrips mit Auto, Bahn oder Flugzeug. Mit seinen vier Rädern, dem Doppelrohr-Teleskopstiel und dem Teleskopgriff lässt er sich leicht bewegen.Dieser neue Multifunktionskoffer, der in Europa hergestellt wird, ergänzt die PEUGEOT Gepäcklinie sowie das Sortiment an Kleidung und Produkten, die mit der neuen Markenidentität signiert sind. Er ist ab sofort für 399 Euro inkl. MwSt. im Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich.