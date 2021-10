PEUGEOT eXPERIENCE Roadtour geht in die Verlängerung

2

Die eXPERIENCE Roadtour mit elektrifizierten Modellen und Showtruck wird verlängert: In drei zusätzlichen Städten können PEUGEOT Fans das Event besuchen, auf dem unter anderem der neue PEUGEOT 308 präsentiert wird. So hält die eXPERIENCE vom 06. bis 09.10.2021 an der Rhein-Galerie in Ludwigshafen (MI-SA von 11:00 bis 20:00), vom 13. bis 16.10.2021 in der Fußgängerzone Bahnhofstraße in Saarbrücken (MI-SA von 11:00 bis 20:00) und ihren Abschluss findet die Roadtour vom 20. bis 23.10.2021 an der Waterfront in Bremen (MI-SA von 11:00 bis 20:00).Darüber hinaus können Interessierte seit 07.10. bis 11.12.2021 bei allen teilnehmenden PEUGEOT Partnern in ganz Deutschland an informativen Workshops zum Thema Elektromobilität teilnehmen und aktuelle Elektromodelle und Plug-In Hybride bei Probefahrten testen.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Die PEUGEOT eXPERIENCE bringt die Fans der Löwenmarke und die elektrifizierte Produktpalette zusammen. Im Rahmen der Elektro-Offensive treibt PEUGEOT die Elektromobilität stark voran. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Kundinnen und Kunden ebenfalls Interesse an elektrifizierter Mobilität haben und wir die Roadtour noch verlängern können.“Auf der eXPERIENCE können Kundinnen und Kunden die neuesten PEUGEOT Modelle live erleben. Die bereits durchgeführte Tour in Köln, Berlin und Augsburg wird um drei weitere Städte ergänzt: Ludwigshafen, Saarbrücken und Bremen. Dabei wird die elektrifizierte Produktpalette vorgestellt – darunter der neue PEUGEOT 308, der noch vor Markteinführung Ende des Jahres in beiden Hybrid-Varianten gezeigt wird. Auf den mehrtägigen Events mit dem PEUGEOT Showtruck (70 Quadratmeter inkl. Dachterrasse) werden in lockerer Atmosphäre mit erfrischenden Getränken zahlreiche Aktivitäten stattfinden. Der Erlös daraus wird vollständig an den Bundesverband Kinderhospiz e.V. gespendet. Am letzten Abend, am Freitag, findet jeweils ein After-Work-Event statt.Zeitgleich findet die PEUGEOT eXPERIENCE seit 07.10. bis zum 11.12.2021 nacheinander an den Standorten der teilnehmenden PEUGEOT Partner statt. Hier können Interessierte die aktuellen elektrifizierten Modelle bei Probefahrten direkt vor Ort kennenlernen. Fragen zur Elektromobilität werden sofort beantwortet. In kleinen Workshops gehen die PEUGEOT Partner bei Fragen in die Tiefe und erklären anschaulich die Motorisierungen der einzelnen Modelle.Es gelten hierbei die aktuellen Hygienemaßnahmen: Die AHA-Regeln werden eingehalten, nach jeder Benutzung werden Fahrzeuge sowie Tische desinfiziert und vor Ort werden Schnelltests eingesetzt.Die Anzahl der Teilnehmenden für die Probefahrten und pro Workshop ist begrenzt. Interessierte können sich bei den teilnehmenden Händlern anmelden. Die Übersicht der teilnehmenden Händler finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/elektromobilitaet/rund-um-elektromobilitaet/peugeot-experience.html