PEUGEOT Verkaufsergebnis 2022

PEUGEOT Deutschland GmbH

PEUGEOT liefert als High-End-Generalist und als ein führender Mobilitätsanbieter in allen Bereichen der Fortbewegung modernste Technologien und passende Lösungen für alle Anforderungen heutiger Lebensstile. Zum Vollsortiment der Löwenmarke gehören Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Reisemobile, Scooter und Dienstleistungen wie Share Now, e-Solutions oder die PEUGEOT Professional Center für gewerbliche Kunden. Als einer der Vorreiter im Bereich Elektromobilität hat es sich PEUGEOT zur Aufgabe gemacht, die Energiewende voranzutreiben: So ist der Marktanteil der elektrifizierten Modelle von PEUGEOT seit dem Jahr 2020 bereits größer als der der Verbrennervarianten. PEUGEOT bietet 90 Prozent seiner Pkw-Modelle mit jeweils mindestens einer elektrifizierten Version an. Die leichten Nutzfahrzeuge sind zu 100 Prozent elektrifiziert. In 2022 kam der PEUGEOT e-Expert Hydrogen mit den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb dazu. PEUGEOT steigt seit 2022 wieder im Motorsport aktiv ein und präsentiert sich mit ihrem PEUGEOT 9X8 HYBRID Hypercar in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). In mehr als 130 Ländern mit 10.000 Verkaufsstellen präsent, verkaufte die französische Marke im Jahr 2021 über 1,2 Millionen Fahrzeuge weltweit. Mit einer markanten Designsprache und zukunftsweisender e-Mobilität steht PEUGEOT für eine erfolgreiche Symbiose aus den Markenwerten Allure, Exzellenz und Emotion.

