PEUGEOT: Neue Lifestyle-Kollektion "SINCE 1810" in schwarz und weiß

Neue Linie von Lifestyle-Produkten und Kleidungsstücken zum 210-jährigen Jubiläum der Löwenmarke

Neues Logo eigens für das Jubiläum, kreiert vom PEUGEOT Design Lab

Praktische und optisch ansprechende Alltagsgegenstände wie Pfeffermühlen und Küchenschürzen für Fans der Löwenmarke

Die Designer des PEUGEOT Design Labs kreierten anlässlich des 210-jährigen Jubiläums ein spezielles Logo. Es stellt das grafische Dach aller Maßnahmen im Rahmen der Feierlichkeiten dar. So ziert es auch die neue Lifestyle-Kollektion „SINCE 1810“. Dabei bezieht es sich auf das älteste existierende Logo von PEUGEOT und zeigt einen Löwen von der Seite auf einem Pfeil. Dieser Markenbotschafter ist bereits seit dem Jahr 1858 ein fester Bestandteil der Markenidentität. Gemeinsam mit den Sägeblättern und dem Pfeil symbolisiert das Jubiläums-Logo Eigenschaften wie Flexibilität und Geschwindigkeit.Die neue schwarze oder weiße Lifestyle-Modelinie mit dem Emblem „SINCE 1810“ ist zeitlos und kann das ganze Jahr über getragen werden. T-Shirts (17,90 Euro inkl. MwSt.), Hoodies (48 Euro inkl. MwSt.) und Kapuzenpullover mit Reißverschluss (50 Euro inkl. MwSt.) tragen das Logo zum 210-jährigen Jubiläum.Der emaillierte schwarze Schlüsselanhänger (13,50 Euro inkl. MwSt.) oder die metallisch schwarzen oder weißen Becher (9,90 Euro inkl. MwSt.) bringen Freude in den Alltag aller PEUGEOT Freunde. Eine exklusive glänzende schwarze Pfeffermühle (Modell „Paris“, Höhe 30 Zentimeter, 70 Euro inkl. MwSt.) und eine Küchenschürze (39 Euro inkl. MwSt.), die mit dem gestickten Löwen verziert ist, runden die Kollektion ab.Die neue PEUGEOT Lifestyle-Kollektion „SINCE 1810“ ist ab sofort im Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich. Sie vervollständigt das Gepäckangebot und die Bekleidungskollektionen PEUGEOT LEGEND und LEGEND 504, die ebenfalls vom PEUGEOT Design Lab entworfen wurden.Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung in der industriellen Kreation und 130 Jahren Erfahrung im Automobildesign hat PEUGEOT im Juni 2012 sein PEUGEOT Design Lab als globales Markendesignstudio für externe Kunden ins Leben gerufen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Produkte, Dienstleistungen und Markenexperimente in allen nicht-automobilen Bereichen zu entwerfen. Seit seiner Gründung haben viele Kunden seine Dienstleistungen in Anspruch genommen: Airbus, Dassault Aviation, Alstom, Bombardier, Leclerc, Groupe Seb, Quechua, usw. Eine ihrer jüngsten Schöpfungen war das Sea Drive Concept für Bénéteau.