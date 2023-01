PEUGEOT E-LION DAY : 100 Prozent elektrisch und 100 Prozent überzeugend

2023: jedes Modell der Produktpalette von PEUGEOT wird elektrifiziert sein

2025: PEUGEOT wird ein 100-prozentiges elektrifiziertes Angebot haben

2030: 100 Prozent der in Europa verkauften Modelle von PEUGEOT werden 100 Prozent elektrisch sein

Ecosystem: Das Ecosystem von Produkten und Dienstleistungen, basiert auf den STLA Voraussetzungen, Erlebnis: das Ende-zu-Ende-Kundenerlebnis, vom Laden bis zur Konnektivität, Elektrik: basiert auf 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen - und der Verpflichtung, bis zum Jahr 2025 eine 100 Prozent BEV-Produktpalette (Batterie-Elektrofahrzeuge) anzubieten, Effizienz: das Bestreben, die Leistung zu maximieren und den Kilowattverbrauch zu minimieren (12,5 kWh/100km beim PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208* mit Elektromotor 156 PS (115 kW): 14,61 – 14,51 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 01)), Umwelt: alles mit dem Ziel der Nachhaltigkeit und der Verpflichtung von PEUGEOT, bis zum Jahr 2038 eine CO 2 -Neutralität zu erreichen.

PEUGEOT e-308* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308* mit Elektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 12,7 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 ),

PEUGEOT e-3008 2 wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 enthüllt,

die Reichweite wird bis zu 700 Kilometer betragen (vorbehaltlich abschließender Homologation), mit drei elektrischen Antriebssträngen, einschließlich Doppelmotor,

der PEUGEOT e-3008 2 wird das erste Fahrzeug sein, das auf der neuen, hochmodernen STLA Mittelklasse-Plattform basiert,

neue Proportionen - mehr Flexibilität und Freiheit, um die Gesamtmaße des Fahrzeugs neu zu konzipieren

neue Perspektiven - eine völlig neue Designsprache

neuer Innenraum - Überdenken von Innenraum und Funktion

neue Gesten - Steer-by-Wire ermöglicht uns völlig neue Wege der Fahrzeugsteuerung. Dies ermöglichte die Entwicklung des Hypersquare und der nächsten Generation des intelligenten PEUGEOT i-Cockpit® mit einem völlig neuen HMI (Human-Machine-Interface), das ab 2026 eingeführt werden soll.

STLA-Brain, das Zentrum und die zentrale Intelligenz des Fahrzeugs, OTA (over the air) geladen

STLA-Smartcockpit, die Korrektur für das digitale Leben, on- und offboard

STLA-Autodrive, die Zukunft des autonomen Fahrens

Licht und Glas ersetzen Schwarz und Chrom,

leichte Sitze,

recycelte Leichtmetallfelgen,

Schwerpunkt auf der Verwendung von recycelten Materialien, einschließlich recycelter Leichtmetallfelgen,

globale Lebenszyklusstrategie bei der Entwicklung unserer nächsten Produktgeneration.

Lebensdauer: die Architektur, die für eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt ist, basierend auf der Stellantis-Plattform Aufarbeitung: die Fähigkeit, wichtige Teile aufzuarbeiten und zu recyceln, einschließlich der Verwendung recycelter Teile (siehe Nachhaltigkeit) Aktualisierung: Auffrischung wichtiger Verschleißteile des Fahrzeugs (Polsterung/Verkleidung) wie beim PEUGEOT Inception Concept, damit sich das Fahrzeug bei jedem Besitzerwechsel wie neu anfühlt Bei Bedarf: Regelmäßige Aktualisierung von HMI, Beleuchtung und anderen softwaregesteuerten Komponenten, um das Fahrzeug aktuell zu halten.

Gewicht sparen (dünnere Sitze, luftdurchlässige Stoffe...), Abfall sparen (geformte Stoffe), Einsparung von Ressourcen (Oberflächen aus Rohstoffen, keine Legierung, kein Chrom...), Energie sparen (elektrischer Wirkungsgrad).

Verführerisches Design - die katzenhafte Form und die Lichtsignatur mit den drei Krallen sind Markenzeichen des Designs von PEUGEOT.

Emotionale, instinktive Fahrfreude, die durch die Elektrifizierung und die hohe Reaktionsfähigkeit und Agilität des PEUGEOT i-Cockpits® noch verstärkt wird.

Exzellenz durch Qualität, Effizienz und Technologie in der gesamten EV-Produktpalette.

Einfach zu kaufen: PEUGEOT hat den neuen PEUGEOT 408 in der First Edition (Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 408 First Edition HYBRID 225 e-EAT8* mit 165 kW (225 PS)in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,2 1 ; CO 2 -Emissionen: 27 1 ;Energieverbrauch in kWh/100 km: 14,6 1 (kombiniert) auf den Markt gebracht – ein einfaches Paket, das alle Optionen enthält und mit wenigen Klicks online gekauft werden kann.

; CO -Emissionen: 27 ;Energieverbrauch in kWh/100 km: 14,6 (kombiniert) auf den Markt gebracht – ein einfaches Paket, das alle Optionen enthält und mit wenigen Klicks online gekauft werden kann. Einfaches Aufladen: Mit Free2Move eSolutions wird das Aufladen zu Hause mit einem umfassenden Service für die Installation einer Wall Box zu Hause erledigt und bietet für das Aufladen unterwegs Zugang zum größten Ladenetzwerk in Europa (350.000 Stationen) durch die e-Solutions Card. Die Tap-and-Go-RFID-Karte deckt mehrere Energieversorger ab und kann sogar mit einem vorgeladenen Guthaben geliefert werden, das sofort verwendet werden kann.

Einfache Planung: Die PEUGEOT Trip Planner App hilft bei der Planung der Reise und der Suche nach der besten Ladestation auf der Strecke. Eine zukünftige Lösung wird spezielle Angebote für Essen, Einkaufen und Aktivitäten in der Nähe von Ladestationen beinhalten, um die Zeit der Kunden während des Ladens zu optimieren.

PEUGEOT As You Go: Ein „pay-as-you-go“-Angebot mit monatlichen Zahlungen, basierend auf einer Kilometerpauschale ( aktuell nur in Frankreich erhältlich). Die Kundinnen und Kunden können bei Bedarf zusätzliche Kilometer zu einem Preis von nur 7 Cent pro Kilometer aufladen. PEUGEOT beabsichtigt, diese Initiative auf die gesamte Modellpalette und andere Märkte auszuweiten.

PEUGEOT Your Way: Eine einzige monatliche Zahlung umfasst das Leasing, alle Service- und Wartungsarbeiten, die Versicherung und sogar das Aufladen. Alle Kosten, die durch den Besitz entstehen, sind in einer einfachen Zahlung beinhaltet. Aber anders als bei einem Smartphone sind die Kunden nicht an eine langfristige Verpflichtung gebunden. Wenn sich die Umstände ändern, kann das Fahrzeug aufgerüstet oder einfach zurückgegeben werden.

Materialien, die bei Produktdesign und -herstellung verwendet werden,

die verwendete Energie,

Einbindung von Produkten in einen Kreislaufwirtschaftsansatz.

PEUGEOT ist auf dem besten Weg, die ehrgeizigen Ziele der Elektrifizierung zu erreichen:PEUGEOT kündigt sein „e-Lion“-Projekt an. Der Einsatz von PEUGEOT zur Elektrifizierung ist eine gut durchdachte Antwort auf die Bedürfnisse einer sich verändernden Welt.Das „e-Lion“-Projekt ist die Leitphilosophie, um diese Bedürfnisse in der nächsten Generation von PEUGEOT zu erfüllen.Hierbei geht es nicht nur um die Elektrifizierung, es ist ein ganzheitliches 360°-Projekt, das auf den 5 Punkten basiert:Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Das e-Lion Projekt wird die Strategie von PEUGEOT als elektrifizierte Marke (EV) definieren und sicherstellen, dass wir am Puls der Gesellschaft bleiben, um eine Mobilität zu bieten, die unseren Markenwerten gerecht wird."PEUGEOT wird innerhalb von 2 Jahren 5 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen:Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT e-408, PEUGEOT e-3008, PEUGEOT e-5008 noch nicht bestellbar.Der PEUGEOT 308 und der PEUGEOT 308 SW* werden von einem neuen Elektromotor angetrieben, der 115 kW (156 PS) leistet und eine Reichweite von über 400 km(WLTP-Zyklus) ermöglicht. Dieses Angebot ist eine kompromisslose Lösung mit einer in diesem Segment führenden Effizienz und einem durchschnittlichen Energieverbrauch von 12,7 kWh.PEUGEOT führt mit MHEV 48v (Mild-Hybride) eine neue Hybridtechnologie ein, die in diesem Jahr mit den Modellen PEUGEOT 208, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 308, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008 und PEUGEOT 408 eingeführt werden. Das System PEUGEOT Hybrid 48V besteht aus einem PureTech-Benzinmotor der neuen Generation mit 73 kW (100 PS) oder 100 kW (136 PS), der mit einem beispiellosen elektrifizierten 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (E-DCS6) gekoppelt ist, in das ein Elektromotor (21 kW) integriert ist. Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, bietet diese Technologie ein höheres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 15 Prozent (ab 126 g CO/km beim PEUGEOT 3008 vorbehaltlich abschließender Homologation). Im Stadtverkehr kann ein SUV des C-Segments, der mit diesem Hybridsystem ausgestattet ist, somit mehr als 50 Prozent der Fahrtzeit im 100 Prozent emissionsfreien Elektromodus fahren. Auch im Stadtverkehr kann man damit emissionsfrei fahren.Produktdesign und technologische Innovationen spielen eine zentrale Rolle im Projekt „e-Lion“ und das Ziel von PEUGEOT, bis zum Jahr 2038 COneutral zu sein.Die neue batterieelektrische Baureihe (BEV) von PEUGEOT wird von Stellantis Technologieplattformen unterstützt, die eine spannende Basis für die Entwicklung zukünftiger Designs bietet.Das Erlebnis an Bord wird durch STLA-Technologien erleichtert.Jerome Micheron, Product Director von PEUGEOT: „Wenn unsere Kundschaft einen elektrischen PEUGEOT fahren, ist es immer noch in erster Linie ein PEUGEOT und dieses Erlebnis wird immer unsere Priorität sein".PEUGEOT reduziert das GWP (Global Warming Potential) um 25 Prozent für die nächsten zwei Fahrzeuggenerationen.Die laufenden Initiativen reichen von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien über die allgemeine Zusammensetzung und Struktur des Fahrzeugs bis hin zu den verwendeten Materialien:Globaler Lebenszyklus: In der Zukunft wird die Lebensdauer eines Batterie-Elektrofahrzeugs 20 bis 25 Jahre betragen, während sie heute bei einem Verbrennungsmotor etwa 15 Jahre beträgt.Dieser verlängerte Lebenszyklus ist eine großartige Gelegenheit für Designer, sich neue Interaktionen mit Produkten während ihrer Lebensdauer vorzustellen.Die 4 Phasen des Lifecycle Design Ansatzes:Matthias Hossann, Design Director von PEUGEOT: „Stellen Sie sich vor, dass es keine gebrauchten Fahrzeuge mehr gibt. Stattdessen ein frisches und personalisiertes Fahrzeug, das jederzeit aktualisiert oder aufgerüstet werden kann, entsprechend den Bedürfnissen. Ein Produkt, das immer auf dem neuesten Stand ist und während seiner gesamten Lebensdauer seinen Wert behält.“Die Konzentration auf die Minimierung von Gewicht, Abfall und Verarbeitung führt zu zukunftsorientierten Techniken, wie das PEUGEOT Inception Concept mit den 4 Punkten der Nachhaltigkeit zeigt:Jerome Micheron, Produkt Director von PEUGEOT: „Diese Entwicklungen läuten eine neue Ära ein, die unsere Umwelt mehr respektiert und es uns ermöglicht, unserer Kundschaft einzigartige Innovationen anzubieten, die die ´Power of Allure´ von PEUGEOT verstärken.“Wenn es um das Nutzererlebnis geht: PEUGEOT verpflichtet sich, für seine Kundschaft inspirierend, einfach und zugänglich zu sein.Inspirierend sein: Über die Fahrzeuge hinaus verleiht PEUGEOT dem gesamten Nutzererlebnis die „Power of Allure“.Jedes Erlebnis mit elektrifizierten Modellen steht im Einklang mit den drei Werten von PEUGEOT:Einfach durch Berücksichtigung der Kundenerfahrung vor, während und nach der Fahrt.Bezahlbarkeit– angesichts steigender Lebenshaltungskosten und Inflation konzentriert sich PEUGEOT darauf, das PEUGEOT Elektro-Erlebnis erschwinglich zu machen.Zwei Arten von Angeboten, genau wie beim Smartphone:Phil York, Global Director Marketing und Kommunikation PEUGEOT: „Die Überlegungen zum Besitz eines E-Fahrzeugs gehen über die allgemeinen Prinzipien des E-Fahrzeugs hinaus und entwickeln sich hin zur persönlichen Logistik. Ich freue mich darauf, unseren Kunden zu zeigen, wie wir ihre Wünsche mit inspirierenden, einfachen und leicht zugänglichen Lösungen erfüllt haben – und das alles mit dem Charme, den sie von PEUGEOT erwarten.“PEUGEOT ist auf dem besten Weg, seine Verpflichtung, bis 2038 COneutral (Carbon Net Zero) zu sein, zu erfüllen. Tatsächlich prognostiziert PEUGEOT eine Reduzierung des globalen Erwärmungspotenzials um minus 60 Prozent weltweit und minus 70 Prozent in Europa bis 2030.Der Carbon-Net-Zero-Plan (COneutral) geht über eine hundertprozentige Elektrifizierung hinaus und berücksichtigt folgende Aspekte:Bei der Kreislaufwirtschaft in der Gesellschaft geht es darum, von einem „Nehmen, Herstellen, Entsorgen“ Ansatz zu einem Kreislaufansatz für Materialien und Waren überzugehen. Für Stellantis reicht die Kreislaufwirtschaft von der Konstruktion von Fahrzeugen, die länger halten sollen, über die Verwendung von immer mehr recyceltem Material bis hin zur Reparatur, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und dem Recycling von Fahrzeugen und Teilen.Wenn dann noch die Wiederaufbereitung von Fahrzeugen und Teilen und die Nachrüstungsprogramme zur Umrüstung von Fahrzeugen auf BEV hinzugenommen wird, die alle darauf abzielen, die Lebensdauer zu verlängern, dann sind schon 6 Punkte erfüllt.Die Mitglieder des Stellantis Netzwerks können in den Ersatzteilkatalogen bereits wiederaufbereitete Teile vorfinden und diese nutzen, um den Kundinnen und Kunden bezahlbare, nachhaltige Teile anzubieten.Sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden können die „Wiederverwendung“ auf der E-Commerce-Plattform von Stellantis namens B-Parts (derzeit in 155 Ländern mit 5,2 Millionen Teilen verfügbar) in Aktion erleben.Ab sofort werden die Kundinnen und Kunden das SUSTAINera-Label auf CE-Anlagen finden. Es befindet sich bereits auf den Verpackungen der Teile und wird auch auf den Fahrzeugen zu sehen sein. Wenn die Kundinnen und Kunden es vorfinden, können sie sicher sein, dass für die Herstellung dieses Teils bis zu 80 Prozent weniger Rohstoffe und bis zu 50 Prozent weniger Energie benötigt werden als für ein entsprechendes Teil ohne recycelte Bestandteile.Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Carbon Net Zero sind nicht drei Worte, sondern eine Denkweise, ein Ansatz, den wir alle als Unternehmen und als Einzelpersonen annehmen müssen. Ebenso ist das „e-Lion" Projekt keine Strategie und kein Prospekt. Es ist ein Projekt, zu dessen Umsetzung wir uns verpflichtet haben, weil es für uns und künftige Generationen von entscheidender Bedeutung ist.“