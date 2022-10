Das neue PEUGEOT Inception Concept

In ihren jeweiligen Segmenten sind der PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 15,9 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 ) und der PEUGEOT e-2008 (Energieverbrauch in kWh/100 km bis zu 16,1 1 – 15,9 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 ) seit Anfang des Jahres die Nummer 1 und 2 bei den rein elektrischen Verkäufen in Europa.

(kombiniert); CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) und der PEUGEOT e-2008 (Energieverbrauch in kWh/100 km bis zu 16,1 – 15,9 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) seit Anfang des Jahres die Nummer 1 und 2 bei den rein elektrischen Verkäufen in Europa. Der neue PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW werden 2023 als 100 Prozent elektrische Versionen auf den Markt kommen (Energieverbrauch in kWh/100 km 1 für PEUGEOT e-308 und PEUGEOT e-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 12,7 1 ; CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert: 0 1 ), ebenso wie ein neuer PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 12,0 1 (kombiniert); CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 0 1 ) mit 15 Prozent mehr Leistung (115 kW) und einer um 10,5 Prozent verlängerten Reichweite (400 km).

für PEUGEOT e-308 und PEUGEOT e-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 12,7 ; CO -Emissionen in g/km kombiniert: 0 ), ebenso wie ein neuer PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 12,0 (kombiniert); CO -Emissionen in g/km kombiniert 0 ) mit 15 Prozent mehr Leistung (115 kW) und einer um 10,5 Prozent verlängerten Reichweite (400 km). Die selbstaufladende Hybridtechnologie wird 2023 in der gesamten Palette von PEUGEOT eingeführt, beginnend mit den Modellen PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 (zum Zeitpunkt dieser Meldung sind die neuen Hybridvarianten des PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 noch nicht bestellbar) 2 .

. Das Angebot von PEUGEOT an Plug-in-Hybridmodellen wird durch den neuen PEUGEOT 408 erweitert, der aktuell in Paris seine Weltpremiere hatte und in zwei Versionen (132 kW/ 180 PS (zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar) und 165 kW/ 225 PS (Kraftstoffverbrauch in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,21; CO 2 -Emissionen: 271; Energieverbrauch in kWh/100 km: 14,61 (kombiniert)) erhältlich ist.

2

2

2-

2-

2-

2

2

2

2

2

2

PEUGEOT nutzt weiterhin den Erfolg seiner e-Modelle und baut sein elektrifiziertes Angebot zügig aus:Linda Jackson, CEO von PEUGEOT, auf dem Pariser Autosalon: „2023 wird das Jahr der Elektromobilität bei PEUGEOT sein: Bereits 2023 werden wir von jedem Modell von PEUGEOT eine elektrifizierte Version anbieten. Aber wir schauen auch weit darüber hinaus. Wir werden weiterhin unsere Produktpalette zügig elektrifizieren und innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht weniger als fünf vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Das bedeutet, dass PEUGEOT bereits im Jahr 2025 ein 100 Prozent elektrisches Angebot für alle Modelle haben wird. Gleichzeitig bereiten wir die Markteinführung der nächsten Generation von PEUGEOT e-Native-Modellen vor, die auf neuen, für reine Elektrofahrzeuge konzipierten Plattformen basieren. Dies wird das PEUGEOT Inception Concept zeigen, das wir in den nächsten Wochen vorstellen werden. Der Name ist Programm: Das PEUGEOT Inception Concept wird die neue 100 Prozent elektrische Ära für die Marke PEUGEOT einläuten, mit einem Versprechen: Bereits 2030 werden 100 Prozent der in Europa verkauften Modelle von PEUGEOT zu 100 Prozent elektrisch sein.“Das PEUGEOT Inception Concept wird zeigen, wie die Löwenmarke die Vorteile der nächsten Generation von Elektroplattformen nutzt, um das gesamte Automobil- und Fahrerlebnis neu zu erfinden. PEUGEOT gestaltet den Innenraum von Grund auf neu, formt die Fahrmechanismen rund um die nächste Generation des PEUGEOT i-Cockpits® neu und schafft neue digitale und physische Erfahrungen.Der PEUGEOT Inception Concept wird auch die Designsprache der Marke auf eine neue Ebene bringen und gleichzeitig ihre typischsten Merkmale - die katzenhafte Haltung und die drei Krallen als Lichtsignatur - noch stärker hervorheben.Das PEUGEOT Inception Concept zeigt eine optimistische Vision der automobilen Zukunft und verkörpert die Kernwerte der Marke - Allure, Emotion und Excellenz - sowie alles, was einen PEUGEOT zu einem PEUGEOT macht. Der PEUGEOT Inception Concept markiert den Beginn einer neuen Ära für die Marke. Er gibt einen Vorgeschmack auf die nächste Modellgeneration der Marke und zeigt den Weg für Funktionen und Technologien auf, die Kundinnen und Kunden von PEUGEOT ab Mitte des Jahrzehnts in ihrem neuen Fahrzeug der Löwenmarke finden werden.