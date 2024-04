Ortivity mit dem Siegel „Arbeitgeber der Zukunft – MEDIZIN!” ausgezeichnet

Das Qualitätssiegel „Arbeitgeber der Zukunft – MEDIZIN!” vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung wird an Arbeitgeber in der Medizin vergeben, die sich besonders durch ihre Innovationen, Digitalisierungsbemühungen und ihre Nachhaltigkeitspraktiken auszeichnen. Kriterien sind unter anderem die digitale Patientenversorgung, nachhaltiges Ressourcenmanagement sowie Mitarbeitervorteile und Entwicklungschancen. Die Analyse umfasst die Prüfung des Social Listenings sowie der digitalen Touch Points eines Unternehmens und wird durch eine Selbstauskunft ergänzt.Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir optimale Bedingungen bieten und ein vertrauensvolles und angenehmes Arbeitsumfeld schaffen. Sie profitieren von attraktiven Vorteilen und einer Vielfalt an beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten. Erfahrung und Kompetenz, Exzellenz und Engagement sind nicht nur Worte, sondern Weg und Ziel unserer Arbeit bei Ortivity. Mehr unter www.ortivity.de/karriere/