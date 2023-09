Dachauer MVZ Dr. Sommerfeld unterstützt Bau einer Schule in Afrika

Mit rund 23 Millionen Einwohnern, einem Bruttoinlandsprodukt von rund 21 Milliarden US-Dollar (USD) und einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 1.900 USD gehört Burkina Faso zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Kommune Kokologho mit einem Einzugsgebiet von rund 45 000 Einwohnern liegt etwa 45 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Ouagadougou.Der Dachauer Verein „Perspektiven für Burkina Faso“ e.V., eine generationsübergreifende Gemeinschaft von Menschen insbesondere aus dem Landkreis Dachau, verfolgt das Ziel, möglichst vielen Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt auf vielfältige Weise beizustehen und für sie Perspektiven zu schaffen.„Einer der wichtigsten Bausteine für die Verbesserung der Lebensumstände vor Ort ist Bildung. Wir möchten die Großgemeinde Kokologho daher im Rahmen eines unserer Projekte bei ihren Plänen, eine weiterführende Schule zu bauen, unterstützen und dies im Rahmen des Programms „1.000 Schulen für unsere Welt“ umsetzen – mit erfahrenen Partnern in Bayern und vor Ort“, betont die Dachauerin und Geschäftsführerin von Perspektiven für Burkina Faso e.V., Irmgard Hetzinger-Heinrici.„Der Schulbau ist vom burkinischen Bildungsministerium bereits genehmigt worden. Der Staat wird die Schule betreiben und die Lehrer stellen. Das Gebäude soll dagegen durch Spenden finanziert werden“, erklärt MdL Bernhard Seidenath, Vorsitzender von Perspektiven für Burkina Faso“ e.V.. Kosten soll die Schule etwa 94.000 Euro. Vertragspartner für den Bau wird der in Schulbauten erfahrene Verein ‚Association El-Shama-Educare‘ sein, der bereits mit dem Landkreis Donau-Ries diverse Schulprojekte in diesem Teil Afrikas verwirklicht hat. „Vor Ort wird Herr Daprou Kambou das Projekt betreuen und den Baufortschritt überwachen. Wichtig ist uns, dass jeder Euro direkt ankommt“, so Seidenath weiter.Auch Dr. Frank Sommerfeld ist ein großer Befürworter des Projekts und des gesamten Vereins und ist daher gerne bereit, zu helfen. „Der Verein und die Mitglieder von Perspektiven für Burkina Faso leisten großartige Arbeit. Daher unterstütze ich die Initiative gerne“, betont Dr. med. Frank Sommerfeld. In den Praxisräumen in der Augustenfelderstr. 1 in Dachau überreichte er nun den symbolischen Spendenscheck über die Summe von 2.000 Euro an Irmgard Hetzinger-Heinrici und Bernhard Seidenath. Wer Näheres über das Schulbauprojekt erfahren möchte, wird auf der Seite www.perspektiven-burkina.de unter “Flyer“ fündig.Über das Orthopädische MVZ Dr. SommerfeldDie Fachärzte für Orthopädie Dr. med. Frank Sommerfeld, Dr. med. Harald Golla und Alexander Eiselt kümmern sich gemeinsam mit dem gesamten Team des Orthopädische MVZ Dr. Sommerfeld an den Praxisstandorten in der Augustenfelderstr. 1, sowie an in der chirurgischen Praxis in der Frühlingstraße 33 in Dachau um die Patientinnen und Patienten. Sie bieten dabei ein breites Spektrum an präventiven, diagnostischen und therapeutischen Leistungen an. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem die Behandlung von Gelenkbeschwerden, darunter Arthrose und deren Begleiterscheinungen, dieBehandlung von Schmerzsymptomen des Bewegungs- und Haltungsapparates sowie von Problemen mit der Wirbelsäule. Außerdem bietet Dr. Sommerfeld eine Orthopädische Sprechstunde in den Räumen der Allgemeinarztpraxis von Herrn Kurt Huttenloher in der Marktstraße 9, Ärztehaus, 2. Stock in Odelzhausen an. Das Orthopädische MVZ Dr. Sommerfeld ist Teil des Ortivity GmbH Netzwerks.