LIAISON mit der Lust

Orion Versand GmbH & Co.KG

Liebe ist unsere größte Leidenschaft. Die ORION Versand GmbH & Co. KG ist ein global agierendes Unternehmen mit E-Commerce-Shops in 6 Ländern, einer internationalen Filialkette und einem weltweit agierenden Großhandel.



An unserem Hauptfirmensitz in Flensburg arbeiten rund 300 Kolleg:innen auf rund 18.500 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche. Ihre Tätigkeiten umfassen die unterschiedlichsten Fachbereiche – von der Produktentwicklung, der Vermarktung und dem Vertrieb bis hin komplexen Logistik-Lösungen.

