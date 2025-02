Hoffnung schenken: Spendezentrum Oberhausen spendet für Imperathomas e.V.

500 Euro für den guten Zweck: Die Plasmaspende Oberhausen unterstützt Imperathomas e.V. mit einer großzügigen Spende. Der Verein setzt sich mit viel Herzblut für schwerkranke Kinder ein.



Thorsten Fischer, Regionalleiter bei Octapharma Plasma und Benjamin Grünendahl von der Plasmaspende Oberhausen überreichten den symbolischen Spendenscheck persönlich an Thomas Dommerdich, den 1. Vorsitzenden des Vereins. „Wir bei der Plasmaspende Oberhausen legen großen Wert darauf, soziale Verantwortung zu übernehmen", betonte Fischer bei der Übergabe. „Die Arbeit von Imperathomas e.V. hat uns sehr beeindruckt. Wir freuen uns, einen Beitrag zu seiner wichtigen Mission leisten zu können."



Der Verein Imperathomas ist bekannt für seine kreativen Aktionen, mit denen er Spenden für den guten Zweck sammelt. Besonders beliebt sind die Cosplayer des Vereins, die mit ihren fantasievollen Kostümen jedes Event zum Highlight machen. Die verkleideten Vereinsmitglieder sorgen immer für gute Laune und begeistern damit Groß und Klein. „Wir sind unglaublich dankbar für diese großzügige Unterstützung", so Thomas Dommerdich. „Die Spende geht zu 100 Prozent an die Deutsche Kinderkrebshilfe.“



Blutplasma kann nicht künstlich hergestellt werden



Nach der Spendenübergabe konnten die Vereinsmitglieder bei einem Rundgang auch noch einen Blick hinter die Kulissen der Plasmaspende Oberhausen werfen. Dabei erfuhren sie unter anderem, dass Plasma der flüssige Bestandteil unseres Blutes ist und die Basis für eine Vielzahl lebenswichtiger Arzneimittel bildet, die nur hergestellt werden können, weil es Menschen gibt, die regelmäßig zur Plasmaspende kommen. Plasma besteht zu 90 % aus Wasser und zu 10 % aus darin gelösten Substanzen, die wichtige Funktionen in unserem Körper erfüllen. Die im Plasma enthaltenen Eiweiße stabilisieren zum Beispiel unseren Blutdruck, Immunglobuline schützen uns vor Infektionen, und Gerinnungsfaktoren sorgen dafür, dass Blutungen gestoppt und die Wundheilung angestoßen werden. Zum Abschluss des Treffens vereinbarten die Beteiligten weitere gemeinsame Aktionen, darunter z. B. die Beteiligung von Imperathomas am Tag der offenen Tür im Plasmazentrum Oberhausen. „Mit vereinten Kräften wollen wir uns auch künftig für kranke Menschen starkmachen“, so Thorsten Fischer.

